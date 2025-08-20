AirPods Pro 3 z iPhone 17? Apple ma inne plany

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, na które czeka wiele osób. Czy zobaczymy je wraz ze smartfonami iPhone 17? Wygląda na to, że nie i premiera odbędzie się później. Co ma w planach Apple zamiast prezentacji AirPods Pro 3? Producent będzie próbował tchnąć kolejne życie w słuchawki obecnej generacji.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Rzeczywiście taki produkt powstaje, ale jeśli liczycie na to, że premiera odbędzie się wraz ze smartfonami z serii iPhone 17, które mają zostać zaprezentowane w drugim tygodniu września, to być może trzeba będzie obejść się smakiem. Producent ma prawdopodobnie inne plany. Czego należy się spodziewać?

AirPods Pro 3 nie w trakcie premiery smartfonów iPhone 17

W zasadzie to nie pierwszy raz, gdy słyszymy, że słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 nie mają pojawić się we wrześniu wraz ze smartfonami iPhone 17. Produkt ma zadebiutować w późniejszym terminie. Co w zamian? Serwis źródłowy twierdzi, że czeka nas coś innego.

Apple planuje podczas konferencji poświęconej smartfonom iPhone 17 ujawnić pewne szczegóły związane ze słuchawkami bezprzewodowymi, ale nie będą to nowe produkty. Jak dobrze wiemy, wraz z aktualizacją iOS 26 model Pro 2 i 4. generacja ma otrzymać ciekawe nowości. Wśród nich jest funkcja pilota dla aparatu, wykrywanie snu czy nowe opcje związane z ładowaniem.

Na tym nie koniec, bo od jakiegoś czasu mówi się, że AirPods Pro 2 ma dostać wsparcie dla tłumaczeń rozmów na żywo. Takiej funkcji w wersjach beta iOS 26 na razie nie ma, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że Apple ogłosi ją właśnie w trakcie wrześniowej konferencji. Potem mogłaby zostać udostępniona do testów wraz z poglądową wersją oprogramowania. Czy tak się stanie, to przekonamy się wkrótce, ale zwiastuje to powyższa grafika.

Kiedy słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 3?

Skoro słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 nie zadebiutują wraz ze smartfonami iPhone 17, to kiedy odbędzie się ich premiera? Wiele wskazuje na to, że dopiero w 2026 r., ale dokładnego terminu na razie nie ma. Apple w rzeczywistości może to przeciągać w czasie i próbować ugrać jak najwięcej na sprzedaży obecnej generacji.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple mają wprowadzić m.in. kolejne czujniki. Mówi się pulsometrze czy termometrze. Mierzenie tętna wprowadzono już w Powerbeats Pro 2, a więc implementacja tego rozwiązania również w AirPods Pro 3 wydaje się być niemal pewna. Na razie są to jednak tylko przecieki, które nie zostały potwierdzone.

Użytkowników słuchawek bezprzewodowych Apple czeka sporo nowości we wrześniu, kiedy to pojawi się aktualizacja iOS 26 oraz uaktualnienia na pozostałe sprzęty. Ponadto w tym roku po raz pierwszy producent zdecydował się na uruchomienie publicznego programu pilotażowego nowego software dla AirPodsów, co przed laty nie było oferowane.

źródło: 9to5Mac