Apple Watch SE 3. Co nowego wprowadzi nowy smartwatch?

Apple Watch SE 3 to nowy smartwatch z watchOS 26, który zadebiutuje wraz z modelami series 11 oraz Ultra 3. Co nowego wprowadzi ten zegarek? Jakie będą rozmiary oraz wyposażenie Apple Watch SE 3. generacji? Ceny powinny pozostać na dotychczasowym poziomie, ale pojawi się kilka interesujących nowości.

Apple Watch SE 3 to nowy smartwatch, na który producent każe nam czekać już blisko trzy lata. Poprzednia generacja zegarka pochodzi z 2022 r. Wygląda na to, że urządzenie w końcu zostanie odświeżone i zobaczymy je z modelami Ultra 3 oraz series 11. Co nowego zobaczymy?

Dwa rozmiary smartwatchy Apple Watch SE 3 i nowy czip S11

Apple Watch SE 3 to smartwatch, który będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Podobnie było w przypadku poprzedniej generacji. Spodziewajmy się designu opartego na modelach series 7, a więc byłyby to koperty 41 i 45 mm. Natomiast w przypadku ekranów mają to być przekątne 1,6 oraz 1,8 cala.

Pod obudową zegarka znajdzie się nowy czip S11. Ten sam, który trafi do modeli series 11. Jest to układ oparty na tej samej mikroarchitekturze, którą znamy już z S9 czy S10. Zmiany będą więc kosmetyczne. Jednak w przypadku SE 2. generacji, który ma S8, różnice powinny być już odczuwalne. Smartwatch z pewnością będzie szybciej reagować na polecenia użytkownika i stanie się bardziej responsywny.

Nowy smartwatch z watchOS 26 z udoskonalonym sensorem

Smartwatche Apple Watch SE 3 powinny również otrzymać sensor 3. generacji, który wprowadzono w modelach series 7. To oznacza, że powinien lepiej monitorować aktywność użytkowników i być może otrzyma wsparcie dla wykrywania bezdechu sennego, które dodano w series 9 i Ultra 2. Teoretycznie powinien mieć zgodny hardware.

Seria SE nie ma funkcji EKG czy monitorowania poziomu natlenienia krwi. Możliwe, że wraz z kolejną odsłoną tańszego zegarka z watchOS w końcu się to zmieni. Nowe rozwiązania zdrowotne, które pojawią się w series 11 czy Ultra 3, pewnie tu nie trafią. Nie w tej generacji.

Ceny Apple Watch SE 3 pewnie bez zmian

Dokładne ceny zegarków Apple Watch SE 3 nie są na razie znane, ale spodziewajmy się, że producent będzie chciał utrzymać je na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że w Stanach Zjednoczonych powinny zaczynać się od 249 dolarów. Natomiast w Polsce będzie to kwota 999 złotych.

Pewne plotki zakładały, że urządzenie może dostać plastikową obudowę. Firma brała to pod uwagę, ale takie materiały rzekomo nie spełniały wymagań stawianych przez producenta i pomysł porzucono. Ponadto nie udało się tego zrobić taniej, a taki był zamysł. Miało to pozwolić oszczędzić na kosztach produkcji.

Premiera Apple Watch SE 3 odbędzie się już za kilka tygodni. Plotki mówią o terminie 9 września, kiedy to ma odbyć się specjalna konferencja, a jej głównym gwoździem programu mają być smartfony iPhone 17.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne