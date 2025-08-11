Apple Watch series 11. Co nowego wprowadzą smartwatche z watchOS 26?

Apple Watch series 11 to nowe smartwatche z watchOS 26, których premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Co nowego dostaną nadchodzące zegarki z logo nadgryzionego jabłka? Nowości w modelach Apple Watch series 11 z pewnością nie zabraknie. Nie spodziewajmy się jednak, że nowe smartwatche będą rewolucyjne.

Apple Watch series 11 to nowe smartwatche, które zobaczymy wraz ze smartfonami iPhone 17. Zegarki z watchOS 26 zadebiutują już za kilka tygodni, ale już dziś znamy wybrane nowości. Co nowego szykuje gigant z Cupertino? W tym roku mogą pojawić się ciekawe zmiany. Jednak nie będą one związane z designem urządzeń.

Apple Watch series 11 bez większych zmian w designie

Smartwatche Apple Watch series 11 z pewnością nie wniosą rewolucji w wyglądzie. W tym roku nie spodziewajmy się zmian w designie, które wprowadzono z poprzednimi modelami. Wtedy pojawiły się większe ekrany OLED-owe z węższymi ramkami. Tego typu modyfikacja ma jednak pojawić się w modelu Ultra 3.

W przypadku tańszych zegarków z watchOS 26 nadal będą to te same ekrany i rozmiary. To oznacza, że klienci dostaną do wyboru opcje z kopertami 42 oraz 46 mm. Sam wygląd również pozostanie niezmieniony. Dotyczy to też pasków, które powinny być kompatybilne.

Nowe smartwatche z watchOS 26 i Apple Intelligence

Nadchodzące zegarki z logo nadgryzionego jabłka będą pracowały pod kontrolą watchOS 26, a więc dostaną wszystkie z nowości, które ogłoszono wcześniej. Dotyczy to interfejsu z Liquid Glass i innych zmian. Możliwe, że w Apple Watch series 11 pojawi się nowa funkcja związana ze snem, której na razie nie ma, a znaleziono ją w wersji beta iOS 26 dla iPhone’ów.

Jakiś czas temu spekulowano, że nachodzące smartwatche z watchOS 26 mogą być pierwszymi, które zapewnią dostęp do pakietu Apple Intelligence. Szczegółów nigdy nie ujawniono, ale nawet jeśli tak się stanie, to będą to podstawowe funkcje i dostępne w ograniczonym zakresie, co wynika z barier sprzętowych stawianych przez zegarki.

Apple Watch series 11 mogą dostać modem 5G i czip S11

Jedną z najważniejszych nowości w Apple Watch series 11 może być modem 5G. Obecnie stosuje się układy zapewniające łączność z sieciami LTE. Na pewno taka opcja zostanie dodana w modelu Ultra 3, gdzie zostanie zapewnione także wsparcie dla łączności satelitarnej. Czy podobnie stanie się w tańszych zegarkach z watchOS 26? O tym przekonamy się wkrótce.

Oczywiście nie zabraknie także nowego procesora. Tym razem będzie to czip S11. Trudno jednak powiedzieć, czy jego główną nowością będzie tylko nowa nazwa, a może coś więcej? S10 wprowadził więcej zmian i w tym roku może nas czekać tylko delikatny rebranding.

Nowe smartwatche z watchOS 26 powinny zostać zaprezentowane na początku drugiego tygodnia przyszłego miesiąca. Nieoficjalnie mówi się o dacie 9 września. Rynkowy debiut powinien odbyć się jeszcze w tym samym miesiącu.

