Google Pixel Watch 4 bez tajemnic. Nowy smartwatch ma ciekawe funkcje

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch, który ma wprowadzić różne nowości i funkcje. W sieci pojawiły się materiały, które ujawniają nam rąbka tajemnicy. Smartwatch Google Pixel Watch 4 ponownie otrzyma dwa rozmiary. Bateria ma zapewnić dłuższy czas pracy i pojawi się nowa ładowarka z szybszym ładowaniem.

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Przed nami premiera, która odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Wraz ze smartfonami z serii Pixel 10. Co nowego szykuje producent? Nowe funkcje i inne nowości ujawniają nam materiały, które przedostały się do sieci jeszcze przed planowanym debiutem.

Nowy smartwatch Google Pixel Watch 4 wprowadza sporo nowości

Google Pixel Watch 4 nie wprowadza na pierwszy rzut oka większych zmian względem poprzednika. Producent postawił na ten sam design, ale nie oznacza to, że nie zdecydowano się na żadne nowości. Przeciwnie, bo te są i okazuje się, że firma zdecydowała się na różne ulepszenia.

Zacznijmy od tego, że Google Pixel Watch 4 wprowadzi dłuższy czas pracy na baterii. W zależności od wykorzystania ma on być do 25 proc. dłuższy. W przypadku edycji z 45-mm kopertą producent deklaruje nawet 40 godzin. W mniejszej wersji zegarka będzie to maksymalnie 30 godzin.









Następnie mamy nową ładowarkę, która pełni też rolę podstawki. Smartwatch ładuje się w innej orientacji i może w tym czasie wyświetlać na tarczy informacje. Z deklaracji firmy wynika, że proces odbywa o 25 proc. szybciej. Producent w materiałach wspomina też o funkcji wykrywania wilgoci.

Smartwatch Google Pixel Watch w dwóch rozmiarach

W zeszłym roku producent po raz pierwszy zdecydował się wprowadzić dwa rozmiary zegarka. W tym roku jest podobnie. Google Pixel Watch 4 będzie dostępny w sprzedaży w opcjach z tarczami 41 oraz 45 mm. Oba zegarki mają dostać nowy wyświetlacz Actua 360, który ma być czytelniejszy oraz zapewnić lepszą responsywność.

Wśród najważniejszych nowości firma wymienia także lepszą wytrzymałość dzięki Gorilla Glass, nowe funkcje oparte na AI powiązane z Gemini czy nowy sensor 3. generacji. Ma on pozwolić na jeszcze lepsze śledzenie aktywności oraz kondycji użytkowników. Pojawią się także udoskonalenia obejmujące zwiększone bezpieczeństwo.

Premiera smartwatchy Google Pixel Watch 4 odbędzie się już 20 sierpnia. Tego dnia zobaczymy również inne produkty. Będą to cztery nowe smartfony z serii 10, w tym dwa Pro i składany Pro Fold. Ostatnią z nowości będą słuchawki bezprzewodowe Buds 2A.

Warto dodać, że pod obudową zegarków znajdzie się ten sam czip, który jest w poprzedniej generacji smartwatchy. Zmiana ma nadejść w przyszłym roku, bo Qualcomm pracuje nad kolejną odsłoną procesora dla urządzeń noszonych z oprogramowaniem Wear OS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło