Wszystkie akcesoria do Nintendo Switch 2. Czy je znasz?

Nintendo Switch to wyjątkowa konsola, do której powstaje wiele akcesoriów. Poznaj część z nich.

Nintendo Switch 2 – konsola stworzona do mobilności

Nintendo Switch 2 wyróżnia się na tle innych konsol swoją wyjątkową konstrukcją i przeznaczeniem. Podczas gdy zabranie Xbox Series X do parku wymagałoby bardzo dziwnie wyglądającego plecaka, Switch 2 został zaprojektowany z myślą o przenośności jako kluczowej cechy sprzedażowej. To nie jest tylko dodatkowa funkcja, a główny atut tej konsoli, który definiuje sposób, w jaki gracze będą z niej korzystać.

Wybór odpowiedniego wyposażenia dla Switch 2 zależy przede wszystkim od stylu grania. Pamiętaj, że wszystkie akcesoria do Nintendo Switch 2 możesz znaleźć w internecie.

Jeśli konsola będzie spędzać większość czasu w docku lub w rękach gracza na kanapie, najlepszym wyborem będzie etui z uchwytem. Podobnie jak etui do telefonu, mocuje się ono do konsoli i Joy-Conów, zapewniając podstawową ochronę przed uderzeniami i zadrapaniami, często dodając ergonomiczne uchwyty przy zachowaniu dostępu do najczęściej używanych portów.

Z drugiej strony, dla podróżników planujących zabierać Switch 2 na każdy lot, przejazd pociągiem czy podróż samochodową, klasyczne etui transportowe będzie optymalnym rozwiązaniem. Takie etui pomieści konsolę, gry oraz zapewni dodatkowe miejsce na kable i adaptery. Można je wrzucić do torby podczas pakowania i mieć pewność, że konsola bezpiecznie dotrze do celu podróży.

Ochrona ekranu

Warto kupić ochronę do ekranu od tego samego producenta, od którego pochodzi etui. Większość marek oferuje zniżkę lub pakiet przy zakupie razem, co pozwala uniknąć problemów z dopasowaniem lub kompatybilnością.

Po założeniu ochrony praktycznie zapomina się o jej obecności. Docenić można dołączenie odpowiedniej chusteczki czyszczącej, która lepiej zapobiega przywieraniu kurzu lub cząsteczek pod spodem niż podstawowa mikrofibra.

Ochrona ekranu to element, którego nie powinno się pomijać przy zakupie nowej konsoli. Nawet najlepsze etui nie ochroni ekranu przed zadrapaniami podczas codziennego użytkowania, a wymiana uszkodzonego wyświetlacza może być kosztowna.

Rozszerzanie pamięci i dodatkowe akcesoria

Switch 2 ma 256 GB pamięci wewnętrznej, ale gry stają się coraz większe, więc prawdopodobnie będzie potrzeba dodać więcej miejsca, szybciej niż się spodziewamy. Karta MicroSD ze starego Switcha nie zadziała, więc trzeba będzie kupić nową kartę MicroSD Express.

W tej chwili, jeśli potrzebny jest dodatkowy dock, jedyną opcją jest oficjalny produkt Nintendo. Dobra wiadomość jest taka, że oficjalny dock od Nintendo jest zauważalnie szerszy i mniej podatny na przewrócenie niż wersja dla Switch 1, a podłączanie jest łatwiejsze.

Kolejnym z oficjalnych akcesoriów jest kamera. Ta nowość pozwala zwiększyć radość z rozgrywki multiplayer lub po prostu zobaczyć się z przyjaciółmi. Do kamery dołączany jest kabel USB-C. Podłącza się ją bezpośrednio do konsoli, co daje możliwość użytkowania jej także poza domem.

W internecie można znaleźć także zestawy kierownic do Switcha 2, które pomogą polepszyć rozgrywkę w grach wyścigowych. Jest to szczególnie pożądane w serii Mario Kart.