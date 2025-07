CMF Watch 3 Pro. Nowy smartwatch Nothing z niską ceną w Polsce

CMF Watch 3 Pro to nowy smartwatch marki Nothing, który debiutuje w Polsce. Cena zegarka jest bardzo atrakcyjna, a możliwości całkiem sporo. Smartwatch CMF Watch 3 Pro ma wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 1,43 cala, dwukanałowy GPS czy odświeżony czujnik tętna. Na tym nie koniec funkcji, bo jest ich więcej.

CMF Watch 3 Pro to nowy smartwatch marki Nothing, którego premiera odbyła się bez wielkiej pompy. Polska cena zegarka jest atrakcyjna i można go już zamawiać. Również u wybranych partnerów firmy. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu oraz jego funkcje.

Polska cena CMF Watch 3 Pro od Nothing jest atrakcyjna

Cena CMF Watch 3 Pro w Polsce została ustalona na 399 złotych. To niewiele, ale warto mieć na uwadze, że w porównaniu do modelu Watch 2 Pro z 2024 r. jest o 100 złotych wyższa. Mimo to Nothing w nowym modelu postawiło na liczne udoskonalenia, które powinny tłumaczyć podwyżkę.

Nowy smartwatch dostępny jest w trzech kolorach obudowy. Są to ciemnoszary, jasnoszary i pomarańczowy. Globalna sprzedaż rusza 22 lipca. Również poprzez wybrane kanały partnerów.

Zaprojektowaliśmy Watch 3 Pro tak, aby był idealnym urządzeniem na start dla każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę fitnessem i nie tylko. Niezależnie od tego, czy zaczynasz biegać, budujesz lepsze nawyki, czy po prostu chcesz coś, co wygląda świetnie na twoim nadgarstku, Watch 3 Pro zapewnia inteligentne i stylowe rozwiązanie, które ułatwia pozostanie w dobrej formie – powiedział Andrew Freshwater, szef marketingu inteligentnych produktów w Nothing.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Nothing CMF Watch 3 Pro

Nowy smartwatch marki należącej do Nothing ma 1,43-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności sięgającej 670 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością 60 Hz i nie zabrakło funkcji Always on Display. Energię dostarcza bateria o pojemności 350 mAh, której ładowanie trwa 99 minut. Podczas typowego użytkowania ma ona starczyć na około 13 dni pracy. Podczas intensywnego wykorzystania (z AoD) będzie to 4,5 dnia.

Zegarek CMF Watch 3 Pro ma również dwuzakresowy GPS oraz nowy czujnik tętna, który jest 4-kanałowy. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3. Zegarek oferuje integrację z ChatGPT oraz inne inteligentne narzędzia. Wśród nich producent wymienia tłumaczenie notatek głosowych czy spersonalizowane informacje zdrowotne, w tym dotyczące treningów.

Smartwatch marki Nothing pozwala na śledzenie ponad 130 aktywności fizycznych i inne funkcje, na przykład monitorowanie snu czy poziomu natlenienia krwi. Całość zamknięto w ciekawej obudowie, która spełnia założenia ochrony na poziomie IP68. Do wyboru jest także ponad 120 różnych tarcz. Urządzenie jest kompatybilne z telefonami z Androidem oraz iPhone’ami z iOS.

źródło: informacja prasowa Nothing