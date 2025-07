Google Pixel Watch 4. Smartwatch ze starym czipem. Nowy w Pixel Watch 5?

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się w sierpniu 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Ta wskazuje na większe baterie, ale dotychczasowy czip. Wiele wskazuje na to, że nowy układ zobaczymy w smartwatchu Google Pixel Watch 5 w przyszłym roku.

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Premiera zegarka zbliża się wielkimi krokami i jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. W sieci pojawiły się jednak nowe szczegóły. Obejmują one czip mający trafić pod obudowę oraz pojemność baterii.

Częściowa specyfikacja techniczna smartwatcha Google Pixel Watch 4

Smartwatch Google Pixel Watch 4 ponownie będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Design pozostanie bez większych zmian. Producent stawia na dotychczasowe wzornictwo. Serwis źródłowy uzyskał pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Czego się dowiadujemy?

Google Pixel Watch 4 dostanie większe baterie. W mniejszym zegarku z 41 mm kopertą ma ona pojemność 327 mAh. To o 7 proc. więcej względem poprzednika. Natomiast w wersji 45 mm będzie to 459 mAh, czyli zysk w postaci 9 proc. Niby niewiele, ale są to zawsze zmiany na plus, które z pewnością warto odnotować.

Ponadto dowiadujemy się, że pod obudową znajdzie się dotychczasowy czip Qualcomma. Mowa o układzie Snapdragon W5 Gen 1, który znajduje się w całym mnóstwie smartwatchy z oprogramowaniem Wear OS. Warto dodać, że tam sam SoC znalazł się w dwóch poprzednich zegarkach marki Google.

Źródło dodaje, że mniejszy ze smartwatchy rozwijany jest pod nazwą kodową „meridian”. Natomiast większy model z tarczą 45 mm to „kenari”. Do wyboru będą oczywiście też warianty zapewniające łączność z sieciami 4G/LTE.

Nowy procesor ma pojawić się w Google Pixel Watch 5

Snapdragon W5 Gen 1 to czip dla urządzeń naręcznych, który ma już kilka lat. Możliwe, że do zmiany w smartwatchach z Wear OS dojdzie wraz z zegarkiem Google Pixel Watch 5, którego spodziewamy się dopiero latem 2026 r. W tym modelu ma szansę pojawić się nowy procesor.

Qualcomm pracuje nad kolejną platformą dla smartwatchy i wiemy, że powstaje ona pod nazwą SW6100. Pewnie będzie to Snapdragon W6 Gen 1, ale na razie to nic pewnego. Wiemy, że ten SoC ma składać się z pięciu rdzeni CPU. Jednego Cortex-A78 dla bardziej wymagających zadań oraz czterech Cortex-A55, które są energooszczędne.

Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że Google Pixel Watch 5 nie dostanie nowego czipu Qualcomma. Firma pracuje nad własnym układem z serii Tensor, którym może chcieć zastąpić Snapdragony stosowane w smartwatchach już w przyszłym roku. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero za około 12 miesięcy.

