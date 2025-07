OnePlus Watch 3 43 mm. Cena i specyfikacja. Nowy smartwatch już w Polsce

OnePlus Watch 3 43 mm to nowy smartwatch, który debiutuje w Polsce. Znana jest specyfikacja techniczna i funkcje zegarka. Urządzenie jest ciekawe, a ponadto polska cena OnePlus Watch 3 43 mm wydaje się całkiem atrakcyjna. Smartwatch będzie dostępny w dwóch kolorach obudowy. Zobaczmy, co ma do zaoferowania.