Xiaomi TV Stick 4K teraz z Google TV. Niska cena i nowe funkcje

Xiaomi TV Stick 4K to popularna przystawka telewizyjna, która po cichu doczekała się nowej wersji i jest to druga generacja tego sprzętu. Największą zmianą jest Google TV, co zwiększa możliwości urządzenia. Cena gadżetu jest atrakcyjna i można go już zamawiać, choć oficjalna zapowiedź nie miała miejsca.

Nowy Xiaomi TV Stick 4K z Google TV

Nowa wersja Xiaomi TV Stick 4K pracuje pod kontrolą platformy Google TV. Wcześniejsze wersje dostarczane były z Androidem TV. Dzięki nowemu oprogramowaniu użytkownicy dostają nowe funkcje. W oczy rzuca się przede wszystkim przeprojektowany interfejs, który kładzie większy nacisk na dostęp do spersonalizowanych treści.

Google dodało także lepszą integrację z urządzeniami dla domu inteligentnego oraz z zakresu kontroli rodzicielskiej. W przypadku wspomnianych rekomendacji są one wyświetlane w jednym miejscu i to propozycje pochodzące z różnych źródeł.







Warto jednak dodać, że pod tą „przykrywką” znajduje się starsza wersja Androida TV z numerkiem 11 sprzed kilku lat i raczej nie ma co liczyć na aktualizację do nowszej edycji platformy. Nowy Xiaomi TV Stick 4K ma w zestawie pilot zdalnego sterowania z Bluetooth, gdzie znajdują się przyciski będące skrótami do Netfliksa, YouTube’a oraz Prime Video i dedykowanej aplikacji TV autorstwa producenta.

Cena Xiaomi TV Stick 4K z Google TV i specyfikacja

Cena nowej przystawki jest bardzo atrakcyjna. Nowe Xiaomi TV Stick 4K z Google TV można zamawiać za niespełna 200 złotych. W zestawie, poza pilotem i urządzeniem, jest również zasilacz (do podłączenia nadal używane jest microUSB) oraz kabel przedłużający.

Specyfikacja techniczna bez większych zmian. Za obliczenia odpowiada tu procesor z czterema rdzeniami CPU Cortex-A35 oraz GPU Mali-G31 MP2. SoC jest wspomagany przez 2 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Znajdziemy tu również dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) oraz Bluetooth 5.0.

Urządzenie ma interfejsy HDMI (do podłączenia telewizora) oraz microUSB (port zasilający). Gadżet ma wymiary 106,8 × 29,4 × 15,4 mm. Przystawka jest w stanie wyświetlać obraz w jakości 4K i nie zabrakło wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Jest też obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Xiaomi TV Stick 4K z Google TV oferuje też dostęp do funkcji Cast, co pozwala na wykorzystanie urządzenia w roli Chromecasta. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy i jest nim czarny.

