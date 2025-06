AirPods Pro 3. Nowe słuchawki w bazie Apple. AirTag 2 też blisko

AirPods Pro 3 i AirTag 2 to nowe produkty Apple, których premiera ma odbyć się później w 2025 r. Kiedy to nastąpi? Słuchawki bezprzewodowe znaleziono w bazie firmy. Natomiast lokalizator AirTag 2 ma zostać wprowadzony do oferty we wrześniu lub jesienią. Słuchawki AirPods Pro 3 mają wprowadzić ciekawe nowości.

AirPods Pro 3 i AirTag 2 to nowości Apple, na które ciągle czekamy. Czy zobaczymy je jeszcze w tym roku? Jest to bardzo prawdopodobne. Pojawiły się nowe informacje dotyczące tych produktów. Jedna z nich to wskazówka znaleziona w bazie firmy. Tam dostrzeżono nowy identyfikator sprzętowy, który wskazuje na nadchodzące słuchawki bezprzewodowe.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 znaleziono w bazie Apple

Apple korzysta ze specjalnych identyfikatorów Bluetooth, które są przypisane do poszczególnych produktów Apple. Obejmuje to także urządzenia sprzedawane pod marką Beats. Dla przykładu w przypadku AirPods Pro 2 w wersji z etui mającym USB C jest to 0x2024 (8228). Teraz doszukano się nowego ID.

W bazie Apple pojawił się nowy identyfikator dla sprzętu audio jest nim 8239. Oczywiście producent na razie nie ujawnia, co ukrywa się za tymi cyframi. Sugeruje się jednak, że to słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3, których premiera ma odbyć się w ciągu nadchodzących miesięcy.

Dotychczasowe przecieki związane z AirPods Pro 3 sugerują, że nowe słuchawki bezprzewodowe Apple otrzymają nowy czip oraz zapewnią lepsze wyciszanie dźwięków otoczenia. Pod uwagę brane są także nowe sensory i wśród nich jest termometr czy pulsometr. Nie wiadomo jednak, co dokładnie zostanie wprowadzone przy okazji kolejnej generacji urządzenia.

Kiedy premiera AirTag 2 i słuchawek Apple AirPods Pro 3

Lokalizator AirTag 2 jest w zasadzie niemal gotowy i ostatnie plotki sugerują, że Apple chce wprowadzić ten produkt do oferty najwcześniej we wrześniu. Jest więc szansa na premierę z nowym iPhone’ami. Jeśli nie, to debiut ma odbyć się później jesienią 2025 r. Urządzenie ma zapewnić większy dystans dla dokładnego lokalizowania, który ma zostać wydłużony nawet trzykrotnie. Sam design pozostanie bez większych zmian i w planach nie ma implementacji baterii, którą będzie można ładować.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 również mają szansę zadebiutować jesienią. Wrześniowa premiera z pewnością byłaby dobrą okazją do wprowadzenia urządzenia do oferty. Tutaj jednak warto mieć na uwadze, że pewne źródła sugerują, że urządzenia nie zobaczymy wcześniej niż w pierwszym kwartale 2026 r. Mówił o tym m.in. analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. W każdym razie oba nowe produkty Apple zbliżają się coraz większymi krokami i ich debiut z pewnością jest nieodległy.

