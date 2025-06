Logitech MX Master 4 ma nowy przycisk. Tak wygląda mysz komputerowa

Logitech MX Master 4 to nowa myszy komputera, której premiera musi być bardzo nieodległa. Niedawno dostrzeżono ją na stronie brazylijskiego Anatelu. Teraz urządzenie znaleziono w europejskim urzędzie EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Tym razem mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają wygląd oraz zmiany planowane względem modelu 3S.

Mysz komputerowa Logitech MX Master 4 ma nowy przycisk

Pojawienie się Logitech MX Master 4 na stronie EUIPO sugeruje, że premiera zbliża się wielkimi krokami i nadane tam certyfikaty przybliżają sprzęt do rynkowego debiutu. Rendery udostępnione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ujawniają nam, że ogólny design urządzenia został zachowany i na tym polu producent nie planuje rewolucji. Co nie zmienia faktu, że zdecydowano się na pewne ulepszenia oraz zmiany.

Projekt Logitech MX Master 4 przypomina modele 3 oraz 3S z ostatnich lat. Można jednak zauważyć nowy przycisk. Umieszczono go z boku i służy do obsługi kciukiem. W poprzednich myszkach komputerowych były dwa. Jego przeznaczenie nie jest znane. Pewne przecieki sugerują jednak, że ma odpowiadać za uruchamianie funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę fakt, że marka wypuściła na rynek już mysz ze skrótem dla ChatGPT, to można w to jak najbardziej uwierzyć.





Logitech MX Master 4 (fot.: EUIPO/Tecnoblog)

Istotną zmianą jest także przeniesienie diody LED dla ładowania i stanu baterii na górę obudowy urządzenia. Teraz jest obecna obok głównego scrolla. Wcześniej znajdowała się na boku w pobliżu bocznej rolki. Nadal świeci na zielono, ale jest mniejsza od tej z poprzednich wersji.

Można dostrzec coś jeszcze. To podstawa dla kciuka, która jest lepiej widoczna. Możliwe, że jest tu przycisk do gestów, ale są to informacje na razie niepotwierdzone.

Premiera Logitech MX Master 4 w trzecim kwartale 2025 roku

Dokładna data premiery nowej myszy komputerowej nie jest na razie znana. Biorąc jednak pod uwagę uzyskiwanie przez producenta kolejnych certyfikatów niezbędnych przed wprowadzaniem gadżetu na rynek, można podejrzewać, że nastąpi to w trzecim kwartale 2025 r. Model 3S debiutował w maju 2022 r. Od tego czasu upłynęło już ponad trzy lata.

Cena Logitech MX Master 4 nie jest znana. Z pewnością jednak nie będzie niska. Podobnie jest ze specyfikacją techniczną nowej myszy komputerowej, którą producent na razie zdołał ustrzec przed przeciekami do internetu.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Tecnoblog