Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition. Nowa opaska z taką wersją

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition to specjalna wersja nowej opaski, której premiera jest blisko. Po raz pierwszy w gadżet w edycji międzynarodowej będzie dostępny w takiej opcji. Wiemy, że Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition to opaska, którą będzie można nabyć tylko w jednym kolorze. Jest nim wariant perłowo biały.

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska marki, której debiut zbliża się wielkimi krokami. Po raz pierwszy w historii urządzenie ma być dostępne na rynkach globalnych również w nowej opcji. Jest nią edycja Ceramic Edition. Czym ten gadżet ma wyróżniać się na tle pozostałych wersji?

Nowa opaska Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Opaska Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition to nowość w portfolio lubianej serii niedrogich gadżetów. Urządzenie w takiej opcji będzie dostępne nie tylko w Chinach, ale również na innych rynkach. Potwierdza to poniższy zrzut ekranowy, na którym uchwycono specjalną wersję. Co o niej wiadomo?

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition otrzyma pewnie obudowę chociaż częściowo wykonaną z tego materiału. Urządzenie w takiej wersji ma być dostępne w jasnym kolorze. Jest nim odcień perłowo biały. Poza tym w zestawie znajdzie się pasek w barwie, który pasuje do całości.

Cena nie jest znana, ale sugeruje się, że nie będzie to specjalnie droższa opcja dla nowej opaski. Możliwe, że zapłacimy za nią podobne pieniądze, co w przypadku pozostałych wersji. O tym jednak przekonamy się wkrótce. Premiera gadżetu jest już bardzo blisko i wiemy, że w Chinach debiut odbędzie się za kilka dni.

Xiaomi Smart Band 10 wprowadzi różne zmiany i nowości

Wiemy, że nowa opaska będzie przede wszystkim większa względem 9. generacji. W Xiaomi Smart Band 10 umieszczono 1,72-calowy wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Jasność maksymalna ma sięgać 1500 nitów. Zwiększono też rozdzielczość do 212 × 520 pikseli, co daje nam 326 ppi.

Rendery i materiały prasowe urządzenia, które niedawno wyciekły do sieci, ujawniły nam również, że czas pracy na baterii pozostanie bez większych zmian. Nowa opaska na jednym naładowaniu ma zapewnić do 21 dni działania. Następnie mamy śledzenie ponad 150 różnych aktywności fizycznych, gdzie spory nacisk położono na pływanie. Lepsze będzie też monitorowanie snu, ale tutaj szczegóły nie są na razie znane.

Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition jest jedną z nich. Ponadto w ofercie pojawią się standardowe edycje w barwie czarnej czy różowej. Cena w Europie ma wynieść około 49 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy nieco ponad 200 złotych. Oczywiście na debiut na Starym Kontynencie może poczekać trochę dłużej, ale ciągle spodziewamy się, że opaska trafi na nasz rynek jeszcze latem.

