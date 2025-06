OnePlus Watch 3 z mniejszą wersją. Nowy smartwatch z Nord 5 i CE5

OnePlus Watch 3 zostanie odświeżony. Nowy smartwatch pojawi się w ofercie wraz z modelami Nord 5 i CE5. Kiedy premiera? Już na początku lipca. W rzeczywistości nie będzie to zupełnie nowy zegarek. Smartwatch OnePlus Watch 3 otrzyma mniejszą wersję z kopertą w rozmiarze 43 mm, która dołączy do większego modelu.

OnePlus Watch 3 to zegarek, który debiutował kilka miesięcy temu. W drodze jest nowy smartwatch, o czym mówiono już od dłuższego czasu. Urządzenie zostanie wprowadzone do oferty wraz z nowymi smartfonami Nord 5 oraz CE 5. To oznacza, że pojawi się w portfolio marki w ciągu najbliższych tygodni.

Nowy smartwatch OnePlus Watch 3 z mniejszą wersją

OnePlus Watch 3 w nowej wersji powinien bazować na zegarku Oppo Watch X2 Mini, który w Chinach debiutował w kwietniu. Na wiele innych rynków trafi pod inną nazwą. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się podobnych podzespołów, a całość zostanie zamknięta w mniejszej kopercie o rozmiarze 43 mm. Pierwszy model to wersja 47 mm.

Oczywiście mniejszy rozmiar pociągnie za sobą pewne zmiany. Ekran również zostanie zmniejszony i będzie to 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. To da nam zagęszczenie obrazu na poziomie 352 ppi. Bateria również zaoferuje inną pojemność. Będzie to 345 mAh, co według deklaracji Oppo zapewnia do siedmiu dni pracy podczas niezbyt dużego wykorzystania. Natomiast podczas nadmiernego korzystania z funkcji czas ten spada do około 36 godzin.

Render udostępniony przez producenta ujawnia nam tylko jeden wariant kolorystyczny, ale możliwe, że będzie ich więcej. W przypadku zegarka Oppo do wyboru są dwa kolory obudowy. W przypadku nowej wersji smartwatcha OnePlus Watch 3 może być podobnie. To jednak wyjaśni się wkrótce.

Nowy OnePlus Watch 3 ze smartfonami Nord 5 i CE5

Odświeżona wersja zegarka OnePlus Watch 3 zostanie wprowadzona do oferty wraz z czterema innymi produktami. Są to smartfony Nord 5 i CE 5, słuchawki bezprzewodowe Buds 4 oraz tablet Pad Lite. Ten ostatni ujawnił nam ostatnio wygląd na renderach. Datą premiery produktów jest 8 lipca i producent zaczął już ujawniać pierwsze szczegóły.

Cena OnePlus Watch 3 w wersji 43 mm nie jest na razie znana, ale producent zachęca do skorzystania ze zniżki na zegarek już teraz. W tym celu trzeba zdecydować się na subskrypcję i w ten sposób można uzyskać bonus o wartości 50 euro. Przy okazji uprawnia to także do udziału w rywalizacji, gdzie wygraną jest Tech Bundle wyceniony na 1595 euro. Szczegóły dostępne są na stronie producenta. Dla uczestników przygotowano różne zadania. W ramach zabawy przewidziano łącznie ponad 20 różnych nagród. Koniec zaplanowano na 8 lipca o godzinie 10:30.

źródło: OnePlus