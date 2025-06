Xiaomi Smart Band 10 z datą premiery. Cena opaski będzie wyższa

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska, której debiut jest blisko. Do sieci przedostała się data premiery. Jeśli jest trafiona, to urządzenie zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Specyfikacja gadżetu jest już znana, ale cena Xiaomi Smart Band 10 ma być nieco wyższa. Nowe urządzenie ma być droższe względem poprzednika.

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska, która w przeciekach pojawia się od dawna. Te w ostatnim czasie przybrały na sile i mogliśmy zobaczyć materiały prasowe tego urządzenia. Znany jest już design i częściowa specyfikacja techniczna. Kiedy premiera i jaka będzie cena gadżetu? Informacje na ten temat przynosi nam raport serwisu źródłowego.

Data premiery i cena Xiaomi Smart Band 10

Cena Xiaomi Smart Band 10 będzie nieco wyższa w porównaniu do 9. generacji. Serwis źródłowy raportuje, że w Europie nowa opaska ma kosztować 49,99 euro. To jednak tylko o około 5-10 euro więcej w porównaniu do zeszłego roku. Ile zapłacimy w Polsce?

Można przypuszczać, że polska cena Xiaomi Smart Band 10 zostanie ustalona na poziomie 219 złotych, ale na razie są to tylko przypuszczenia. W każdym razie nie powinna to być wygórowana kwota, a nadal bardzo atrakcyjna. Wiemy, że do wyboru będą co najmniej trzy warianty kolorystyczne, które mogliśmy zobaczyć na materiałach prasowych urządzenia.

Kiedy debiut? Data premiery to 30 czerwca. Warto jednak dodać, że na prośbę producenta wszystkie te informacje serwis źródłowy już usunął. W internecie jednak nic nie ginie i spodziewajmy się, że jest w tym jednak sporo prawdy.

Specyfikacja techniczna opaski Xiaomi Smart Band 10

Opaska Xiaomi Smart Band 10 wprowadzi różne nowości oraz udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Potwierdzają to dotychczasowe przecieki. Specyfikacja techniczna urządzenia nie została dochowana w tajemnicy i w rzeczywistości mamy już całkiem sporo informacji.

Nowa opaska jest większa od zeszłorocznej. Ekran Xiaomi Smart Band 10 urósł do rozmiaru 1,72 cala. Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 212 × 520 pikseli i zagęszczeniu obrazu 326 ppi. Zwiększona zostanie też jasność maksymalna do poziomu 1500 nitów. W przypadku odświeżania nadal ma to być 60 Hz.

Energię w urządzeniu dostarczy bateria, która ma zapewnić do 21 dni pracy. Wśród dostępnych funkcji będzie śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych z dużym naciskiem na tryby pływania. Poza tym wiadomo, że opaska ma zapewnić lepsze monitorowanie snu, co ma być bardziej spersonalizowane pod kątem użytkowników.

Gadżet ma być dostępny w trzech kolorach obudowy. Są to srebrny, czarny oraz różowozłoty. Premiera jest już bardzo blisko. Nie można jednak wykluczyć, że na dostępność w Europie poczekamy trochę dłużej, a wspomniany termin dotyczy Państwa Środka.

źródło: ytechb