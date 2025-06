AirPods Pro 3 i AirTag 2 w kodzie iOS 26 beta. Kiedy premiera?

AirPods Pro 3 i AirTag 2 to dwa nowe produkty Apple, na które ciągle czekamy. Tymczasem oba dostrzeżono w kodzie źródłowym iOS 26 beta. Kiedy je zobaczymy? Premiera słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 3 oraz lokalizatora AirTag 2 zapewne zbliża się wielkimi krokami, ale jeszcze chwilę na nie poczekamy.

AirPods Pro 3 i AirTag 2 to dwie nowości od Apple, których premiera ciągle przed nami. Kiedy pojawią się w ofercie? Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku. Nadchodzący debiut zdaje się potwierdzać kod źródłowy iOS 26 beta, który w poniedziałek trafił w ręce deweloperów. Co tam znaleziono?

Kod źródłowy iOS 26 beta z informacjami o AirPods Pro 3 i AirTag 2

Zacznijmy od słuchawek AirPods Pro 3. To nie pierwszy raz, gdy znaleziono je w kodzie oprogramowania dla iPhone’ów. Wzmianki dostrzeżono w iOS 26 beta są już kolejnymi. Wcześniej doszukano się ich w aktualizacji z numerkiem 18.5. Coś więc musi być na rzeczy.

Następnie mamy wspomniany lokalizator Apple, czyli AirTag 2, który to również został znaleziony w kodzie iOS 26 beta. Co prawda nie wymieniono go z nazwy, ale mowa o nowym urządzeniu i zmianach w sposobie zarządzania, a konkretnie ze sposobem działania komunikacji Bluetooth między tym gadżetem a innymi sprzętami z logo nadgryzionego jabłka.

Wiemy, że wiąże się to z nową wersją Ultra Wideband, którą pierwszy raz zaimplementowano w iPhone’ach 15 i oraz precyzyjnym lokalizowaniem. Obecna generacja sprzętu zapewnia zasięg do 30 metrów. W AirTag 2 ma to być nawet trzy razy więcej.

Kiedy słuchawki AirPods Pro 3 i lokalizator AirTag 2

Apple ciągle każe nam czekać na premierę tych urządzeń. Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 zobaczymy najwcześniej we wrześniu i możemy się spodziewać, że do tego czasu w kodzie kolejnych wersji iOS 26 beta pojawią się dodatkowe szczegóły. Nieco wcześniej może zadebiutować AirTag 2. Nowy lokalizator może trafić do oferty w zasadzie w dowolnej chwili.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które wprowadzą różne nowości. Wśród nich są nowe czujniki. W planach są pulsometr oraz sensor temperatury, aczkolwiek nie wiadomo, czy Apple rzeczywiście się na to zdecydowało. Pojawi się też udoskonalony czip oraz lepiej działająca funkcja aktywnego wyciszania szumów z otoczenia.

Pewne przecieki sugerują, że premiera nowych słuchawek może odbyć się później. Nawet dopiero w pierwszej połowie 2026 r. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Warto dodać, że Apple nie zapomniało o właścicielach dotychczasowych AirPods. Wraz z aktualizacją iOS 26 zostaną wprowadzone nowe funkcje. Wśród nich jest pilot dla aparatu, nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej czy wykrywanie snu. Obecnie te nowości można testować wraz z poglądowym oprogramowaniem w wersji beta.

Przeczytaj także: Te funkcje iPhone’a warto znać

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors, Macworld