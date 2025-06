Xiaomi Smart Band 10. Jakie zmiany i nowości wprowadza nowa opaska?

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska marki, której premiera jest bardzo blisko. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi urządzenie względem poprzedniej generacji? Rąbka tajemnicy na ten temat ujawniają nam materiały prasowe Xiaomi Smart Band 10, które przedostały się do sieci. Zobaczmy, co nowego wprowadzi opaska.