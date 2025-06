Xiaomi Smart Band 10. Specyfikacja przed premierą. Cena w Polsce?

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska, której premiera jest blisko. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe i niemal kompletna specyfikacja techniczna urządzenia. Jaka będzie cena Xiaomi Smart Band 10 w Polsce? Spodziewajmy się kwoty podobnej do poprzedniej generacji popularnej opaski dla aktywnych.

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska, która jest w przygotowaniu od miesięcy. Początkowo spekulowano, że jej premiera odbędzie się w okolicy maja. Mamy czerwiec i na urządzenie nadal czekamy. Tymczasem w sieci pojawiły się rendery pochodzące z materiałów prasowych i specyfikacja techniczna. Debiut musi być nieodległy.

Specyfikacja techniczna opaski Xiaomi Smart Band 10

Opaska Xiaomi Smart Band 10 będzie dostępna w co najmniej trzech kolorach, co ujawniają nam rendery prasowe gadżetu. Wśród nich jest wariant różowy. Samo urządzenie jest dosyć podobne do poprzedniej generacji. Co się zmieniło?

Nowa opaska marki ma 1,72-calowy ekranik AMOLED-owy o rozdzielczości 212 × 520 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Wyświetlacz jest więc większy względem poprzednika. Jasność maksymalna nie jest znana, ale pewnie będzie to co najmniej 1200 nitów.

Energię w Xiaomi Smart Band 10 dostarczy bateria o pojemności 233 mAh. Na jednym naładowaniu i podczas typowego użytkowania ma ona zapewnić do 21 dni pracy. Ładowanie ma trwać około godziny. Wymiary sprzętu to 46,57 × 22,54 × 10,95 mm. Waga bez paska to 15,95 g.





















Opaska ma również wbudowany pulsometr, żyroskop, czujnik światła, kompas oraz akcelerometr. Gadżet ma być w stanie śledzić ponad 150 aktywności fizycznych. Obudowa została wykonana z aluminium, a paski z tworzywa sztucznego.

Cena Xiaomi Smart Band 10 w Polsce będzie atrakcyjna

Premiera gadżetu powinna odbyć się jeszcze latem br. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Najpierw jednak Xiaomi Smart Band 10 zadebiutuje w Chinach. W Polsce poczekamy dłużej. 9. generacja opaski pojawiła się w naszym kraju we wrześniu i w tym roku może być podobnie.

Cena Xiaomi Smart Band 10 w Polsce nie jest znana, ale wiemy, że w Europie urządzenie ma kosztować około 40-50 euro. Spodziewajmy się więc podobnej kwoty (po przewalutowaniu) na naszym rynku, czyli około 200 złotych.

Nowa opaska ma pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania firmy, czyli HyperOS 2. Wiemy, że zapewni zgodność z telefonami pracującymi pod kontrolą Androida (8.0+) lub iOS (12+). Synchronizacja danych ma odbywać się z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji Mi Fitness.

Urządzenie zapewne będzie cieszyło się zainteresowaniem, jak to było w przypadku dotychczasowych opasek marki. Na rynku jest jednak coraz więcej gadżetów tego typu i rywalizacja o klientów nie jest prosta. Ponadto za niewiele więcej można już nabyć całkiem funkcjonalne smartwatche.

źródło: Xpertpick