Logitech MX Master 4 blisko. Kiedy nowa mysz komputerowa?

Logitech MX Master 4 to nowa mysz komputerowa, której debiut zbliża się wielkimi krokami. Kiedy odbędzie się premiera? Wiele wskazuje na to, że jeszcze w 2025 r. Mysz Logitech MX Master 4 wprowadzi różne zmiany i nowości względem modelu 3S. Rąbka tajemnicy na temat designu uchylił nawet sam producent.

Logitech MX Master 4 to nowa mysz komputerowa, na którą czeka mnóstwo osób. Wszak ostatni model 3S uważany jest przez wielu za gadżet bliski ideałowi takiego urządzenia. Producent jednak nie spieszy się z premierą kolejnej wersji i oczekiwania rosną. Wygląda jednak na to, że debiut kolejnej odsłony sprzętu jest już blisko.

Mysz komputerowa Logitech MX Master 4 już certyfikowana

Producent na razie milczy w tym temacie, ale wiele wskazuje na to, że Logitech MX Master 4 dostrzeżono na stronie jednego z urzędów, które nadaje certyfikaty przed rynkową premierą. Mowa o brazylijskim Anatel, który jest takim odpowiednikiem amerykańskiego FCC. Tam dostrzeżono gadżet ukrywający się pod nazwą kodową MR0118. Wiele osób wierzy, że jest to nowa mysz komputerowa Logi.

Sprzęt został zatwierdzony 9 maja 2025 r. Było to związane z wymogiem nadania zgody dotyczącej komunikacji bezprzewodowej odbywającej się przez Bluetooth. Za wiele jednak ze strony urzędu Anatel się nie dowiemy. Nie opublikowano zdjęć certyfikowanego urządzenia. Tajemnicą owiane są również inne szczegóły.

Jednak premiera Logitech MX Master 4 może być naprawdę nieodległa. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił sam producent, choć było to niedopatrzenie. W internecie jednak nic nie ginie i informacje szybko zostały podchwycone. O co chodzi?

Logitech MX Master 4 na stronie firmy jeszcze przed premierą

Warto dodać, że jakiś czas temu nowa mysz komputerowa została dostrzeżono w feedzie producenta. Nie był to model 3S, choć urządzenie było bardzo podobne. Wskazuje na to kilka szczegółów. Dla przykładu zielona dioda LED została przeniesiona do góry obok przycisku. Można dostrzec także inne zmiany obejmujące design. W tym obejmujące boczne kółko do skrolowania, które nieco przesunięto.

Zdjęcia nie publikujemy, bo wtedy skończyło się na reakcji działu prawnego producenta i fotki usunięto. Można ją jednak ciągle znaleźć w platformie Reddit. Tak więc odsyłamy was tam poprzez klik.

Nowa mysz komputerowa marki jest mocno wypatrywana przez sporo osób. Ostatnia jej odsłona debiutowała w 2022 r. Wiele wskazuje na to, że premiera Logitech MX Master 4 może odbyć się jeszcze w tym roku, choć dokładna data nadal nie jest znana. Później powinna pojawić się także specjalna wersja dedykowana komputerom Mac. Ceny nie są znane, ale nie spodziewajmy się, że będą niskie. Wszak to flagowy produkt. Specyfikacja techniczna również owiana jest tajemnicą.

