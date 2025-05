Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Nowy smartwatch to duże zmiany

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to nowy smartwatch marki, którego premiera ma odbyć się w połowie 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery ujawniające design. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic wprowadza ważne zmiany. Koperta jest mniej okrągła i powraca funkcja, o którą prosili użytkownicy.

Samsung Galaxy Watch 8 to nowy smartwatch i zarazem jeden z kilku nowych zegarków, które szykują Koreańczycy. Premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale 2025 r. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci przedostały się rendery, które ujawniają planowane zmiany. Te są duże, co potwierdzają grafiki opracowane przez niezastąpionego Onleaks.

Rendery zegarka Samsung Galaxy Watch 8 Classic ujawniają zmiany

Wspomniane rendery opracował Steve Hemmerstoffer (lepiej znany pod nickiem Onleaks) i bazują one na schematach CAD zegarka Samsung Galaxy Watch 8 Classic pochodzących od producenta. Na grafikach można dostrzec zmiany i nowości, które szykuje marka. Te pokrywają się częściowo z wcześniejszymi przeciekami. Nowy smartwatch zapowiada się bardzo ciekawie.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to smartwatch, który wprowadza duże zmiany obejmujące wzornictwo. Producent poszedł w kierunku designu z modelu Ultra, gdzie zdecydowano się na mniej okrągłą kopertę. Ta stała się bardziej prostokątna, co z pewnością jest istotną nowością.





źródło: Onleaks/Sammyguru

Nowy smartwatch ma konstrukcję bardzo nawiązującą do zegarka Ultra z zeszłego roku. Co ważne, wśród nowości jest obrotowy pierścień. To funkcja, która była dostępna w urządzeniach koreańskiej marki wcześniej, ale potem z niej zrezygnowano. Użytkownicy chcieli powrotu i wygląda na to, że ich prośby zostały wysłuchane.

Nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic z niepełną specyfikacją

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Samsung Galaxy Watch 8 Classic nie jest na razie znana, ale wraz z renderami ujawniono pewne szczegóły. Inne udało się znaleźć za sprawą wcześniejszych procesów certyfikacji zegarka. Co już o nim wiemy?

Samsung Galaxy Watch 8 Classic ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,5 cala oraz nieznanej rozdzielczości. Następnie mamy baterię o nominalnej pojemności 435 mAh, czyli o 10 mAh większej od poprzednika sprzed dwóch lat. Wiemy, że wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 10 W. Nowy smartwatch będzie dostępny z kopertą w jednym rozmiarze 47 mm.

Ponadto nowy smartwatch ukrywa się pod nazwami kodowymi SM-L500 oraz SM-L505. Pierwszy to model z podstawową łącznością Bluetooth i Wi-Fi. Drugi zegarek otrzyma modem LTE zapewniający łączność z sieciami komórkowymi. Możemy również spodziewać się obsługi e-SIM.

Premiera nowych zegarków Koreańczyków ma odbyć się w lipcu. Będą one pracować pod kontrolą Wear OS z nakładką producenta. W trakcie tego samego wydarzenia spodziewamy się też składanych smartfonów Z Fold 7 i Z Flip 7.

źródło: Onleaks, Sammyguru