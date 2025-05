AirPods Pro 3. Nowe słuchawki potwierdzone w kodzie Apple

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiery spodziewamy się jeszcze w 2025 r. Wygląda na to, że debiut jest nieodległy. Rąbka tajemnicy uchyla nam kod oprogramowania producenta. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie słuchawki AirPods Pro 3 pojawią się w ofercie Apple, ale są pewne podejrzenia.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, na których debiut ciągle czekamy. Ostatnie miesiące przyniosły trochę informacji o tym gadżecie i jego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Kiedy je zobaczymy? Rąbka tajemnicy na temat tego urządzenia uchyla kod źródłowy oprogramowania producenta. Co tam znaleziono?

Nowe słuchawki AirPods Pro 3 potwierdzone w kodzie Apple

Odkrycia dokonał deweloper Aaron Perris, który podzielił się znaleziskiem na platformie X. Wzmianka znajduje się w kodzie ostatniego oprogramowania Apple, a więc możemy się domyślać, że chodzi o iOS 18.5 i pozostałe aktualizacje, które firma udostępniła na początku tygodnia.

Dotyczy to pewnej funkcji, gdzie dotychczas szczegół wskazywał na 2. generację słuchawek. Jednak w najnowszym oprogramowaniu jest już mowa o „Apple AirPods Pro 2 lub nowszych”. Coś więc musi być na rzeczy.

To zadanie wymaga AirPods Pro 2 lub nowszych — czytamy w kodzie oprogramowania Apple.

To oznacza, że Apple już szykuje się do premiery AirPods Pro 3 i stosowne informacje znajdują się w oprogramowaniu. Jeszcze więcej szczegółów zapewne uda się znaleźć w poglądowych wersjach iOS 19 beta, które trafią w ręce deweloperów od czerwca. Natomiast publiczny program pilotażowy nowej aktualizacji dla iPhone’ów powinien ruszyć w lipcu.

Kiedy premiera Apple AirPods Pro 3

Wiele wskazuje na to, że nowe słuchawki bezprzewodowe Apple zostaną zaprezentowane we wrześniu, czyli podczas tego samego wydarzenia, na którym firma pochwali się iPhone’ami 17. Nie można wykluczyć debiutu podczas czerwcowego WWDC25, ale jest to mało prawdopodobne. Najpewniej trzeba będzie poczekać jeszcze kilka kolejnych miesięcy.

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe, które mają wnieść liczne nowości. Apple planuje umieścić nim nowy czip H3, który zapewni m.in. lepszą jakość dźwięku. Przecieki wskazują na skuteczniejsze aktywne wyciszanie dźwięków otoczenia. Ma też pojawić się odświeżony design, ale tutaj szczegóły owiane są tajemnicą. Możliwe, że nie będą to daleko idące zmiany.

Wśród nowości nie zabraknie też nowych sensorów. Niemal pewnym jest pulsometr, który Apple wprowadziło już w Powerbeats Pro 2. Tak więc implementacja tego rozwiązania w AirPods Pro 3 wydaje się w zasadzie pewnikiem. Firma bierze też pod uwagę nowe funkcje z zakresu monitorowania zdrowia, ale nie wiadomo, które z nich znajdą się w przyszłej generacji słuchawek.

