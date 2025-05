Wear OS 6 dla Google Pixel Watch. Jest przedsmak Material 3 Expressive

Wear OS 6 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartwatchy Google Pixel Watch. Wraz z nią pojawi się wsparcie dla Material 3 Expressive. Tymczasem już teraz pojawił się przedsmak nowego języka projektowania, który znaudzie się w Wear OS 6. Dostrzeżono go w jednej z aplikacji Google dla zegarków Pixel Watch.

Wear OS 6 to ogromna aktualizacja oprogramowania, którą zapowiedziano w trakcie The Android Show: I/O Edition. Wiemy, że w pierwszej kolejności zostanie ona udostępniona na smartwatche Google Pixel Watch czy zegarki Samsunga. Nowości nie zabraknie i wśród nich jest nowy język projektowania Material 3 Expressive.

Elementy Material 3 Expressive z Wear OS 6 w aplikacji na Google Pixel Watch

Wear OS 6 to m.in. nowy język projektowania Material 3 Expressive, nad którym Google pracowało od lat. Jest to największa aktualizacja od Material Design sprzed lat. Pojawi się mnóstwo nowych komponentów i dzięki temu aplikacje będą jeszcze lepsze. Dotyczy to także oprogramowania dla smartwatchy.

Tymczasem Google samo uchyliło rąbka tajemnicy w związku z wprowadzeniem Material 3 Expressive. Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył zmiany w aplikacji Kalendarz na smartwatchu Pixel Watch. Dokładnie w ich kafelkach, które przyjęły one postać estetyki, którą gigant z Mountain View zajawił już w trakcie The Android Show: I/O Edition.

źródło : Reddit/u: TurningTablesAgain

Zmiany są wizualne i można je szybko dostrzec gołym okiem. Obejmują elementy dla nadchodzących zadań i wydarzeń. W nowym projekcie aplikacji są one lepiej dostosowane pod kątem okrągłego ekranu smartwatchy Google Pixel Watch. Dotyczy to także samych przycisków, które są bardziej zaokrąglone.

Wraz z Wear OS 6 Google stawia na okrągłe smartwatche

Zmiany zaprezentowane podczas The Android Show: I/O Edition nie pozostawiają złudzeń. Google wraz z Material 3 Expressive daje nam do zrozumienia, że przyszłość smartwatchy należy do urządzeń z okrągłymi ekranami, a nie prostokątnymi. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

Aktualizacja Wear OS 6, która trafi później w tym roku na smartwatche Google Pixel Watch, to nie tylko nowy język projektowania Material 3 Expressive. Przygotowano także inne nowości. Wśród nich jest wsparcie dla sztucznej inteligencji Gemini, która w końcu zagości także na zegarkach. Pozwoli to na wykonywanie pewnych zadań bez potrzeby dotykania ekranu.

Google pochwaliło się również licznymi optymalizacjami. Dotyczą one większej wydajności i dłuższego czasu pracy na baterii. W drugim przypadku można będzie liczyć na 10 proc. zysk.

źródło: Android Authority