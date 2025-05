Samsung Galaxy Watch 8 blisko. Nowe smartwatche już u FCC

Samsung Galaxy Watch 8 to nowe smartwatche, których premiera ma odbyć się latem 2025 r. Zwiastuje to strona FCC, gdzie dostrzeżono nadchodzące zegarki z Wear OS. Przy okazji poznajemy pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną modeli z serii Samsung Galaxy Watch 8. Debiutu spodziewamy się w lipcu.

Samsung Galaxy Watch 8 zbliża się coraz większymi krokami. Nowe smartwatche koreańskiej marki powinny zostać wprowadzone do oferty latem. Tymczasem dostrzeżono je na stronie FCC, gdzie poznajemy pewne szczegóły. Dotyczą one m.in. ładowania baterii zegarków.

Nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 8 goszczą u FCC

Na stronie FCC znaleziono dwa modele zegarków z serii Samsung Galaxy Watch 8. Są to warianty ukrywające się pod nazwami kodowymi SM-L325 oraz SM-L335. To nowe smartwatche w wersji ze wbudowanym modelem LTE zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi.

Dowiadujemy się, że nowe zegarki oferują wsparcie dla LTE FDD 2/4/5/7/12/13/14/25/26/66/71. Ponadto znajdziemy tu moduły Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Przy okazji wiemy, że obsługuję ładowarkę producenta oznaczoną ciągiem znaków EP-OL300. To oznacza, że ładowanie baterii odbywa się z mocą na poziomie 10 W.

Wiemy również, że Samsung Galaxy Watch 8 w jednym z rozmiarów ma baterię o pojemności 435 mAh. To o 10 mAh więcej w porównaniu do poprzedniej generacji zegarka. Nie jest to duża zmiana, ale zawsze na plus. Certyfikacja u FCC pozwala nam przypuszczać, że premiera nowych smartwatchy jest już bardzo blisko i dzieli nas od niej tylko kilka tygodni.

Samsung Galaxy Watch 8 też w wersji Classic

Wiemy, że tegoroczna seria zegarków koreańskiej marki obejmie trzy smartwatche, a nawet cztery, gdy pod uwagę weźmiemy ewentualny model Ultra 2. generacji, który również może zadebiutować latem. Nowością będzie Samsung Galaxy Watch 8 Classic, który powróci do portfolio po przerwie.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to trzeci z nowych zegarków Koreańczyków, który uzupełni portfolio dwóch podstawowych wariantów w różnych rozmiarach. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową SM-L50x i ma przywrócić obrotowy pierścień, który jest funkcją cenioną przez użytkowników.

Wiemy, że modele SM-L32x oraz SM-L33x mają być dostępne w tych samych rozmiarach, co poprzednia generacja. Spodziewajmy się więc wariantów z kopertami 40 i 44 mm. Dokładne specyfikacje techniczne nie są na razie znane. Powinniśmy je poznać bliżej planowanej premiery, a tej spodziewamy się na początku trzeciego kwartału 2025 r.

Samsung powinien zaprezentować nowe smartwatche z serii Galaxy Watch 8 już w lipcu. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji Unpacked, na której zobaczymy także składane smartfony Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Więcej szczegółów poznamy już wkrótce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile