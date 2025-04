Apple Watch SE 3. Nowe smartwatche dostaną większe ekrany

Apple Watch SE 3 to nowe smartwatche, których premiera powinna odbyć się jeszcze w 2025 r. Co nowego wprowadzą te zegarki z watchOS? Plotki mówią o tym, że w Apple Watch SE 3 pojawią się większe ekrany. To oznacza, że smartwatche dostaną inne rozmiary względem obecnej generacji urządzeń, czyli jakie?

Apple Watch SE 3 to nowy zegarek z logo nadgryzionego jabłka, którego premiera spodziewamy się z modelami series 11 oraz Ultra 3. generacji. Powinno to nastąpić we wrześniu 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące ekrany dla smartwatchy. Ujawnił je analityk Young Ross. Czego się dowiadujemy?

Smartwatche Apple Watch SE 3 dostaną nowe ekrany

Ross Young twierdzi, że smartwatche Apple Watch SE 3 dostaną ekrany w dwóch rozmiarach i będą one większe względem poprzedniej generacji. Mają to być wyświetlacze o przekątnych 1,6 oraz 1,8 cala. To oznacza, że prawdopodobnie seria otrzyma nieco większe rozmiary.

Obecna generacja zegarków z serii SE jest dostępna w rozmiarach 40 i 44 mm. Wraz z 3. odsłoną smartwatchy będzie to prawdopodobnie 41 i 45 mm. Tak więc będą to rozmiary, które znamy od serii 6 do 9. Co oczywiście ma sens.

Zwykłe zegarki (od serii 10 z 2024 r.) otrzymały również większe ekrany i rozmiary 42 oraz 46 mm. Tak więc wraz z Apple Watch SE 3 czas na zmianę również w przypadku tych urządzeń. Choć warto mieć na uwadze, że smartwatche nadal będą nieco mniejsze od obecnych modeli oraz przyszłych series 11, których również spodziewamy się za kilka miesięcy.

Apple Watch SE 3 otrzyma także inne nowości

Większe rozmiary i ekrany to nie jedyne nowości, które powinny pojawić się w nadchodzących zegarkach z logo nadgryzionego jabłka. Smartwatche Apple Watch SE 3 dostaną także inne udoskonalenia. Jakiś czas temu sporo spekulowano o tym, że obudowa ma zostać wykonana z plastiku. Firma rzekomo jednak nie była zadowolona z pewnych efektów i w rzeczywistości nie wiadomo, na co finalnie się zdecydowano.

Oczywiście wraz z Apple Watch SE 3 powinien pojawić się także nowszy i szybszy procesor. Zostanie on zapożyczony z innego modelu. Z pewnością pojawia się też inne udoskonalenia, w tym związane z czasem pracy na baterii. Ponadto większy ekran oznacza także zwiększoną dostępność tarcz, które mogą wybierać użytkownicy. Gigant jest znany tego, że pewne z nich udostępnia jedynie na te urządzenia, które oferują największą rozdzielczość obrazu.

Premiera nowych zegarków z systemem watchOS 12 powinna odbyć się w pierwszej połowie września 2025 r. W tracie konferencji zobaczymy również smartfony iPhone 17 oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3. Ceny nowych produktów nie są znane, ale spodziewamy się, że będą zbliżone do obecnych generacji.

źródło: 9to5Mac