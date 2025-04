Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Nowy smartwatch potwierdzony

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Urządzenie doczekało się potwierdzenia, bo pod taką nazwą dostrzeżono je na stronie jednej z organizacji. O modelu Samsung Galaxy Watch 8 Classic wiadomo niewiele. Początkowo sądzono, że może to być nowy smartwatch Ultra.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic przestał być jedynie sferą domysłów. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby Koreańczycy mieli przywrócić ten model do oferty wraz z serią 8, której premiera planowana jest na lato 2025 r. Tak też będzie i nowy smartwatch właśnie doczekał się potwierdzenia. Informacje na temat tego zegarka znaleziono na stronie organizacji Bluetooth SIG.

Nowy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Jakiś czas temu nowe zegarki koreańskiej marki były certyfikowane i znaleziono trzy nowe modele. Dwa z nich to podstawowe wersje smartwatchy Samsung Galaxy Watch w różnych rozmiarach koperty. Jednak pojawiła się także pewna nowość. Było to urządzenie ukrywające się pod nazwą kodową SM-L50x i wtedy podejrzewano, że może to być wariant Ultra 2. generacji.

Tymczasem na stronie organizacji sprawującej pieczę nad Bluetooth znaleziono urządzenie o kryptonimie SM-L505U, czyli jest to wariant skierowany na rynek amerykański. W rzeczywistości ten nowy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 8 Classic, gdyż taka nazwa została umieszczona na stronie, czego dowód widoczny jest na poniższym zrzucie ekranowym.

I wszystko staje się jasne. Tajemniczy nowy smartwatch marki to nie nowy model Ultra, a zegarek Samsung Galaxy Watch 8 Classic, którego premiera powinna odbyć się za kilkanaście tygodni. Dla wielu fanów produktów firmy jest to z pewnością dobra wiadomość.

Kiedy premiera smatwatcha Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Premiera nowych zegarków ma odbyć się latem 2025 r. Prawdopodobnie w lipcu i zbiegnie się to z prezentacją składanych smartfonów Z Fold 7 i Z Flip 7. Samsung Galaxy Watch 8 to jeden z nowych zegarków. Spodziewamy się także debiutu dwóch podstawowych modeli oraz wariantu Ultra 2.

W zeszłym roku Samsung nie zdecydował się na opcję Classic, której zabrakło w portfolio serii 7. W zamian dostaliśmy tańszy model FE. Dokładna specyfikacja techniczna nowego zegarka nie jest na razie znana.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic zapewne będzie miał bardziej klasyczny, a nie sportowy design, ale dokładny wygląd zegarka na razie owiany jest tajemnicą. Podobnie zresztą, jak jego wyposażenie, które nie jest znane. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się szczegóły związane z bateriami nowych smartwatchy, ale wśród informacji zabrakło modelu SM-L505x. Urządzenie pewnie jednak nie zostanie ustrzeżone przed przeciekami do dnia premiery i w ciągu najbliższych tygodni powinniśmy dowiedzieć się znacznie więcej.

