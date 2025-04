Apple Watch series 11. Co nowego wprowadzą smartwatche z watchOS 12?

Apple Watch series 11 to nowe smartwatche z watchOS 12, których premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Co nowego dostaną nadchodzące zegarki z logo nadgryzionego jabłka? Nowości w Apple Watch series 11 z pewnością nie zabraknie. Nie spodziewajmy się jednak, że nowe smartwatche będą rewolucyjne.

Apple Watch series 11 to nowe smartwatche, które zobaczymy wraz ze smartfonami iPhone 17. Zegarki z watchOS 12 zadebiutują dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz znamy pewne nowości. Co nowego szykuje gigant z Cupertino? W tym roku mogą pojawić się ciekawe zmiany. Jednak nie będą one związane z designem urządzeń.

Zmiany Apple Watch series 11 nie obejmą designu

Smartwatche Apple Watch series 11 nie dostaną nowości związanych z designem. Firma odświeżyła wygląd własnych zegarków w zeszłym roku, kiedy to wprowadzono do oferty modele z serii 10. Otrzymały one większe ekrany OLED-owe z węższymi ramkami.

W 2025 r. zegarki z watchOS 12 powinny być dostępne w tych samych rozmiarach. To oznacza, że klienci dostaną do wyboru opcje z kopertami 42 oraz 46 mm. Sam wygląd również pozostanie niezmieniony. Dotyczy to też pasków, które powinny być kompatybilne.

Smartwatche dostaną czip S11 oraz modem 5G

Pod obudową zegarków Apple Watch series 11 pojawi się zapewne więcej zmian niż na zewnątrz. Użytkownicy otrzymają udoskonalony czip S11. Powinien on zapewnić nieco większą wydajność oraz lepsze walory z zakresu optymalizacji energetycznej. Dokładne szczegóły nie są znane, ale układ i tak powinien być zbliżony do S10. Na rewolucję pod tym względem się nie zanosi.

Nowe smartwatche z logo nadgryzionego jabłka powinny dostać jako pierwsze modemy zapewniające łączność z sieciami 5G. Dotychczas opcjonalnie oferowano wsparcie dla LTE. Firma prawdopodobnie sięgnie po układy MediaTeka z obsługą 5G RedCap. Zapewnią one łączność z sieciami komórkowymi nowej generacji, ale bez potrzeby przesyłania danych z tak dużą prędkością, jak to jest na przykład w smartfonach.

watchOS 12 oraz pewne funkcje Apple Intelligence

W sieci jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby nowe zegarki z watchOS 12 miały wprowadzić wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Oczywiście w przypadku smartwatchy należy spodziewać się tylko pewnych rozwiązań z iPhone’ów. Te bardziej wymagające stawiają większe wymogi związane z hardware, co w tych sprzętach jest barierą.

Sam watchOS 12 ma wprowadzić również pewne zmiany obejmujące wygląd. Będą one nawiązywać do modyfikacji, które są planowane dla iOS 19. Wiemy, że mają pojawić się nowe animacje czy bardziej okrągłe elementy. Dotyczą one ikonek oraz dostępnych menu.

Kiedy premiera smartwatchy Apple Watch series 11

Premiera nowych zegarków z watchOS 12 powinna odbyć się w pierwszej połowie września. Zobaczymy je w trakcie prezentacji nowych iPhone’ów, gdzie spodziewamy się także słuchawek AirPods Pro 3. Samo oprogramowanie, które z aktualizacją trafi też na obecne smartwatche, zostanie pokazane w czerwcu na WWDC25.

Ceny pewnie nie ulegną większych zmianom, a więc w Polsce pewnie ponownie zapłacimy od około 2 tys. złotych. Wśród nowości zabraknie funkcji bezinwazyjnego pomiaru cukru, nad którym firma pracuje od kilku lat. Rozwiązanie nie jest prawdopodobnie jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek.

