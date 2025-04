Moto Watch Fit to nowy smartwatch marki Motorola. Cena i specyfikacja

Moto Watch Fit to nowy smartwatch, który Motorola zaprezentowała wraz z ostatnimi smartfonami. Zegarek jest ciekawy i tani, o czym świadczy również jego specyfikacja techniczna. Polska cena Moto Watch Fit jest atrakcyjna i to sprawia, że smartwatch może być dobrym wyborem dla niewymagających użytkowników.

Moto Watch Fit to nowy smartwatch marki Motorola, który wkrótce będzie dostępny w Polsce. Cena zegarka będzie atrakcyjna, a jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania oraz ile za nie zapłacimy w kraju.

Polska cena Moto Watch Fit atrakcyjna

Cena Moto Watch Fit w Polsce została ustalona na poziomie zaledwie 349 złotych. Na dostępność jednak trochę jeszcze poczekamy. Z informacji przekazanych przez firmę Motorola wynika, że nowy smartwatch pojawi się w sprzedaży na terenie kraju dopiero w drugiej połowie 2025 r. Bardziej precyzyjnego terminu nie wskazano.

Smartwatch Moto Watch Fit jest kompatybilny z różnymi paskami o szerokości 22 milimetrów. Jest to możliwe za sprawą specjalnego adaptera, który Motorola dołącza w zestawie z zegarkiem. W opakowaniu jest także przewód do ładowania.

Zegarek będzie dostępny w Polsce tylko w jednym wariancie kolorystycznym. Jest nim Trekking Green. Warto dodać, że urządzenie współpracuje jedynie z telefonami z Androidem (12 lub nowszym). Kompatybilności z iPhone’ami nie zapewnia. Wraz z tym gadżetem zapowiedziano również nowe słuchawki bezprzewodowe Motorola Buds Loop, które trafią do sprzedaży w cenie od 499 złotych.

Specyfikacja smartwatcha Motorola Moto Watch Fit

Moto Watch Fit to dosyć prosty smartwatch, co potwierdza jego specyfikacja techniczna. Zegarek ma prostokątny ekran OLED-owy o przekątnej 1,9 cala oraz jasności maksymalnej na poziomie 1000 nitów, co zapewni czytelność informacji nawet w pełnym nasłonecznieniu. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3. Urządzenie zamknięto w obudowie o wymiarach 44,46 × 37,9 × 9,5 mm.

Nowy smartwatch marki Motorola ma również pulsometr oraz wbudowany GPS, co pozwala na zbieranie danych z treningów również w trybie offline. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada tu moduł Bluetooth 5.3, ale zabrakło NFC, głośniczka czy mikrofonu. Tak więc z zegarka nie da się prowadzić rozmów audio. Energię dostarcza bateria, która ma pozwolić na nawet 16 dni pracy. Po 5 minutach z ładowarką gadżet ma pozwolić na 24 godziny działania.

Zegarek Moto Watch Fit wspiera również ponad 100 trybów sportowych i zapewnia monitorowanie snu. Miłym dodatkiem jest możliwość tworzenia spersonalizowanych tarcz dzięki Image Studio z pakietu narzędzi AI. Obudowa jest wodoszczelna i zapewnia ochronę na poziomie IP68 oraz 5 ATM. Gadżet waży 25 g (bez paska).

