Redmi Watch Move to nowy smartwatch Xiaomi, którego premiera odbyła się w Indiach. Zegarek dołącza do modeli Watch 5 i 5 Active, które debiutowały w zeszłym roku. Co oferuje to urządzenie? Zobaczmy, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna zegarka.

Cena smartwatcha Xiaomi Redmi Watch Move atrakcyjna

Pod tym względem Xiaomi oczywiście nie zawodzi. Cena Redmi Watch Move jest bardzo atrakcyjna. W Indiach za to urządzenie trzeba zapłacić tylko 1999 rupii, czyli zaledwie 88 złotych! W Polsce, o ile pojawi się ten smartwatch, zapłacimy trochę więcej, ale nadal powinno to być w granicach 150 złotych.

Sprzedaż nowego zegarka Xiaomi rozpocznie się 24 kwietnia. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne koperty z dopasowanymi paskami. Są to srebrny, czarny, różowy oraz ciemnoniebieski.

Design Redmi Watch Move oparta na prostokątnej kopercie, gdzie umieszczony ekran AMOLED-owy. Z boku znajduje się tylko jeden przycisk w postaci cyfrowej koronki i jest ona w pełni funkcjonalna. Obok jest mikrofon, który zapewnia wsparcie dla rozmów audio. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie zgodnej z wytycznymi IP68. To oznacza, że sprzęt można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1,5 m przez 30 minut.

Specyfikacja techniczna Redmi Watch Move

Redmi Watch Move to smartwatch, w którym Xiaomi umieściło 1,85-calowy ekran o rozdzielczości 390 × 450 pikseli i jasności do 600 nitów. Wspiera on także odświeżanie obrazu w 60 Hz. Do wyboru jest ponad 200 różnych stylów tarczy. Energię dostarcza bateria o pojemności 300 mAh. Producent deklaruje nawet do 14 dni pracy na jednym naładowaniu. W przypadku korzystania z AoD czas spada do pięciu dni.

Nowy smartwatch Xiaomi ma także pulsometr, który wyróżnia się 97 proc. dokładnością oraz wspiera funkcję SpO2, która odpowiada za monitorowaniu poziomu natlenienia krwi. Zegarek obsługuje także ponad 140 trybów sportowych (w tym automatyczne wykrywanie siedmiu z nich). Następnie mamy śledzenie snu, stresu czy licznik kroków.

Wśród dodatkowych funkcji na pewno warto wspomnieć o możliwości prowadzenia rozmów audio poprzez Bluetooth czy skrótach, do których dostęp daje obrotowy przycisk. Można również odpowiadać na wiadomości tekstowe. System mocowania pasków opiera się na mechanizmie, który pozwala je szybko wymienić na inne. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania Xiaomi, czyli HyperOS. Dostępne na ekranie widżety można personalizować.

źródło: Xiaomi