OPPO Watch X2 Mini już jest. Kiedy smartwatch OnePlus Watch 3 Mini?

OPPO Watch X2 Mini oraz OnePlus Watch 3 Mini to w zasadzie jeden i ten sam smartwatch. Premiera pierwszego zegarka za nami, a kiedy zadebiutuje drugi? Co z ceną i specyfikacją techniczną? Smartwatch OnePlus Watch 3 Mini powinien pojawić się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Zobaczmy, co nowy zegarek ma do zaoferowania.

Oppo Watch X2 Mini i OnePlus Watch 3 Mini to dwa smartwatche, których premiera zapowiadana była na drugi kwartał 2025 r. od jakiegoś czasu. Za nami debiut pierwszego zegarków. Drugi dopiero zostanie wprowadzony do oferty. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna.

Cena Oppo Watch X2 Mini atrakcyjna

Smartwatch Oppo Watch X2 Mini zadebiutował w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 1799 juanów (ok. 930 zł). Dotyczy to wersji Haoyue Silver i Hoshino Black (srebrnej oraz czarnej). Złoty wariant Dawn Gold kosztuje trochę więcej, bo 2099 juanów (ok. 1085 zł).

Sprzedaż w Państwie Środka rozpocznie się 16 kwietnia. Co z premierą OnePlus Watch 3 Mini i kiedy go zobaczymy? Wiele wskazuje na to, że przebrandowany zegarek pojawi się w ofercie później w tym kwartale. Nie ma jednak pewności, że nastąpi to jeszcze w kwietniu.

Specyfikacja Oppo Watch X2 Mini i OnePlus Watch 3 Mini

Oba smartwatche zaoferują taką samą specyfikację techniczną. Zasadniczą różnicą będzie oprogramowanie. OnePlus Watch 3 Mini będzie pracować pod kontrolą Wear OS, natomiast zegarek Oppo ma autorski software ColorOS Watch 7. Ponadto oba zegarki mają dodatkowy system RTOS.

Urządzenie ma 1,32-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności sięgającej 1000 nitów. Bateria o pojemności około 350 mAh pozwoli na około 2,5 dnia typowej pracy oraz 1,5 dnia podczas cięższego wykorzystania. Jej ładowanie trwa godzinę. Smartwatch ma dwa czipy. Pierwszy to Snapdragon W5+. Drugim jest BES2700BP.

OnePlus Watch 3 Mini i Oppo Watch X2 Mini dysponują też 32 GB miejsca na dane (4 GB dla RTOS) i 2 GB pamięci RAM. Znajdziemy tu też Bluetooth 5.2, eSIM czy obudowę odporną na wodę na poziomie 5 ATM i IP68.

Nowe smartwatche oferują różne funkcje

Producent umieścił w zegarku mnóstwo funkcji. Znajdziemy tu pulsometr oraz funkcje SpO2 i wykrywania upadków. Jest też opcja SOS oraz śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Smartwatche są też w stanie monitorować pracę serca i wykrywać arytmie czy śledzić sen oraz poziom stresu.

OnePlus Watch 3 Mini jest mniejszą wersją zegarka, który zapowiedziano w Europie i Polsce w lutym. Warto dodać, że jego cena w Stanach Zjednoczonych poszybowała do góry aż o 50 proc., co jest najpewniej wynikiem ceł nałożonych przez Donalda Trumpa. Ceny nowego zegarka na Starym Kontynencie nie są jeszcze znane, ale spodziewajmy się, że będą niższe od modelu 47 mm.

