Samsung Galaxy Watch 8 i Ultra 2 w drodze. Kiedy nowe smartwatche?

Samsung Galaxy Watch 8 i Ultra 2 to nowe smartwatche koreańskiej marki, których spodziewamy się w 2025 r. Oczekiwania co do nowych zegarków są spore. Do tej pory na ich temat wiedzieliśmy bardzo niewiele. Produkty są w przygotowaniu i dowiadujemy się, że w ofercie pojawi się ponownie kilka nowych modeli.

Cztery nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 8

W sieci znaleziono pierwsze wersje firmware nowych zegarków. W przypadku serii Samsung Galaxy Watch 8 w drodze są cztery nowe smartwatche. Są to następujące modele.

Wersje z Bluetooth – L320/L330 (firmware L320XXU0AYC4/L320OXM0AYC4)

Wersje z modemem LTE – L325U/L335U (firmware L325USQU0AYC6/L325UOYM0AYC6)

Co o nich wiadomo? Nowe smartwatche będą dostępne w dwóch rozmiarach koperty, które na razie nie zostały potwierdzone. W przypadku zeszłorocznych urządzeń były to wersje 40 i 44 mm. L32x to mniejszy z zegarków. Ten większy to L33x.

Modele z modemem LTE mają dopisek U w nazwach. To oznacza, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze smartwatchami zapewniającymi łączność z sieciami komórkowymi na rynek amerykański. Więcej szczegółów źródło informacji nie podało. Jest jednak jeszcze jedna nowość.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 również w drodze

Źródło informacji wymieniło jeszcze jedno urządzenie, które ukrywa się pod nazwą kodową L505U. Co to za zegarek? Może to być smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2. W tym konkretnym przypadku znowu mamy do czynienia z modelem skierowanym na rynek Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego pojawia się tylko jedna nazwa kodowa, a nie więcej? Samsung Galaxy Watch Ultra 2 to nowy smartwatch, który będzie dostępny tylko w jednej wersji. Mowa o edycji ze wbudowanym modemem LTE oraz jednym rozmiarze koperty. W przypadku zeszłorocznego modelu było to 47 mm.

W rzeczywistości może to być jednak zupełnie nowy zegarek w ofercie, a nie następca wersji Ultra z 2024 r., gdyż ten miał oznaczenie L705. Oznaczenie L505 może wskazywać na coś innego, ale na razie jest to owiane tajemnicą.

Kiedy nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 8 i Ultra 2

Więcej szczegółów nie jest na razie znanych. Wiemy tylko, że nowe smartwatche będą dostępne łącznie w co najmniej pięciu wersjach. Będą to cztery zegarki z serii Samsung Galaxy Watch 8 i jeden model Ultra 2. Oczywiście będzie można wybierać w kilku wariantach kolorystycznych obudowy, które to jednak na razie również owiane są tajemnicą.

Kiedy odbędzie się premiera tych zegarków? Spodziewamy się, że w trakcie tej samej konferencji Unpacked, na której zobaczymy nowe składane smartfony, czyli modele Z Fold 7 i Z Flip 7. W drodze jest także tańsza wersja FE. Powinno to nastąpić w lipcu 2025 r.

