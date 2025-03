Google Pixel Watch 4. Jakie nowości wprowadzi nowy smartwatch z Wear OS?

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Kiedy go zobaczymy i jakie nowości zaoferuje kolejna odsłona zegarka? Jakie będą ceny Google Pixel Watch 4 i co ze specyfikacją techniczną smartwatcha? Zobaczmy, co wiemy na kilka miesięcy przed debiutem.