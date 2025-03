Apple Watch Ultra 3. Smartwatch dostanie dwie ważne nowości

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch z watchOS, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Co nowego szykuje producent? Poznajemy dwie ważne nowości, które otrzyma kolejna edycja zegarka. Wiemy, że nowy smartwatch Apple Watch Ultra 3 zapewni m.in. łączność z sieciami 5G i wiadomości satelitarne.

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, którego wiele osób spodziewało się w zeszłym roku. Tak się jednak nie stało i premiera powinna odbyć się w 2025 r. Wraz ze smartfonami z serii iPhone 17. Tymczasem poznajemy pewne nowości, które ma otrzymać nadchodzący zegarek z watchOS.

Jakie nowości wprowadzi smartwatch Apple Watch Ultra 3

Rąbka tajemnicy w kwestii planów firmy dotyczących zegarka Apple Watch Ultra 3 ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Jedną z najważniejszych nowości ma być łączność satelitarna.

Gurman twierdzi, że Apple chce taką funkcją napędzić sprzedaż trzeciej generacji tego zegarka z watchOS. Rozwiązanie wprowadzono wraz ze smartfonami iPhone 14. Teraz trafi do smartwatchy. Będą to wiadomości satelitarne. Rozwiązanie pozwoli na wysyłanie tekstu w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych czy Wi-Fi.

Początkowo na iPhone’ach funkcję ograniczono jedynie do połączeń typu SOS. Wraz z aktualizacją iOS 18 użytkownicy iPhone’ów mogą wysyłać wiadomości satelitarne do dowolnych kontaktów. Podobnie ma to działać w smartwatchu Apple Watch Ultra 3. Warto dodać, że informacje o planach związanych z wprowadzeniem tej funkcji do zegarków pojawiły się już w grudniu.

Drugą z nowości w nowym smartwatchu ma być modem zapewniający łączność z sieciami komórkowymi 5G. Dotychczasowe zegarki firmy oferują opcjonalne wsparcie dla LTE. Dokładnych szczegółów związanych z tą zmianą nie podano.

Kiedy premiera smartwatcha Apple Watch Ultra 3

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 powinien zadebiutować we wrześniu 2025 r. To oznacza, że zobaczymy go wraz z zegarkami series 11 oraz smartfonami iPhone 17. Ceny nie są na razie znane, ale spodziewajmy się, że będą zbliżone do drugiej generacji. W Polsce zapłacimy więc pewnie od około 4 tys. złotych.

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Apple Watch Ultra 3 nie jest znana. Na tego typu informacje jest zbyt wcześnie, ale zapewne pojawią się różne udoskonalenia. W tym nowy procesor S11 czy nowy modem zapewniający łączność z sieciami komórkowymi. Być może pojawi się też więcej wariantów kolorystycznych.

Ponadto Gurman wspomniał o innych planach firmy dotyczących smartwatchy. Plastikowy model SE 3. generacji na razie znajduje się w powijakach, gdyż zespołowi projektującemu nie odpowiada design. Producent ma też problemy z testami nowej funkcji w postaci pomiaru poziomu cukru we krwi, ale przy okazji trwają prace nad implementacją kamerki. Jednak raczej bez wsparcia dla komunikatora FaceTime.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło