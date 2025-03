Oppo Watch X2 Mini w drodze. To nowa wersja OnePlus Watch 3

Oppo Watch X2 Mini to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale 2025 r. Spodziewajmy się, że ten sam zegarek zadebiutuje jako nowa wersja OnePlus Watch 3. Wiemy, że Oppo Watch X2 Mini dostanie mniejszą tarczę w rozmiarze 43 mm. Debiut smartwatcha ma odbyć się jeszcze w kwietniu.

Oppo Watch X2 Mini i nowa wersja smartwatcha OnePlus Watch 3, to w zasadzie jedno oraz to samo urządzenie. Podobnie było w przypadku obecnej generacji zegarków obu marek. W zależności od rynku dostępne są one pod różnymi markami i nazwami. Czego powinniśmy spodziewać się wraz z nowym urządzeniem?

Smartwatch Oppo Watch X2 Mini z premierą w kwietniu

Nowy smartwatch Oppo Watch X2 Mini ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Premiera planowana jest na kwiecień i wiemy, że zbiegnie się w czasie z prezentacją nowego tabletu marki. Firma udostępniła na łamach własnych mediów społecznościowych teaser, który widać poniżej. Na nim ujawniono nazwę zegarka.

Powyższa zajawka potwierdza, że nowy smartwatch to rzeczywiście Oppo Watch X2 Mini. Na grafice widać tylko część koperty. Można dostrzec okrągły przycisk w postaci cyfrowej koronki. Sama tarcza jest okrągła, jak to jest w przypadku obecnej generacji sprzętu. Teaser zawiera także frazę „czyste i lśniące, jasne jak złoto”.

Dodatkowe szczegóły pojawiły się w platformie X. Nowy zegarek ma tarczę w rozmiarze 43 mm i dostanie 18-mm pasek. Dla porównania w obecnej generacji koperta ma wielkość 47 mm. Dokładna data premiery nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że debiut w Chinach nastąpi już w przyszłym miesiącu. Co z wersją na pozostałe rynki?

Nowa wersja smartwatcha OnePlus Watch 3

Wiemy, że Oppo Watch X2 Mini trafi również do sprzedaży w Europie, ale nie tylko pod inną nazwą, ale i marką. Będzie to nowa wersja smartwatcha OnePlus Watch 3. Jego dokładna nazwa nie jest na razie znana. Czy również otrzyma dopisek „mini”? Tego na razie nie wiadomo.

Nowa wersja zegarka OnePlus Watch 3 również powinna zadebiutować w przyszłym kwartale 2025 r. i jest bardzo możliwe, że dosłownie „zaraz” po prezentacji modelu marki Oppo. Będzie to mniejsza edycja zegarka, który w generacji zaprezentowanej w lutym ma 47-mm kopertę.

Co wiemy o mniejszym zegarku OnePlus Watch 3? Na razie niewiele, ale jakiś czas temu firma certyfikowała smartwatcha z baterią o pojemności 345 mAh i spodziewajmy się, że właśnie taka znajdzie się pod jego obudową. Będzie ona więc znacznie mniejsza w porównaniu do wersji 47 mm. Z pewnością niższa będzie także cena, ale dokładna kwota nie jest na razie znana. Prawdopodobnie będzie to mniej niż 300 euro.

W drugiej połowie 2025 r. na rynek powinien trafiać także model 3R. W tym smartwatchu marki OnePlus spodziewajmy się modemu LTE oraz eSIM, co pozwoli na nawiązywanie łączności z sieciami komórkowymi.

źródło