OnePlus Watch 3. Smartwatch wkrótce z nową wersją i lepszą ceną

OnePlus Watch 3 to smartwatch, którego premiera odbyła się w lutym. Zegarek jest zdecydowanie jednym z najciekawszych na rynku wśród urządzeń z Wear OS. Co nie oznacza, że jest idealny. Tymczasem dowiadujemy się, że w drodze jest nowa wersja tego gadżetu. Czego mamy się spodziewać?

Nowa wersja smartwatcha OnePlus Watch 3

Nowy smartwatch OnePlus Watch 3 ma bazować na mniejszej wersji zegarka Oppo Watch X2. Premiera ma odbyć się w kwietniu. Będzie to wariant mający 43-mm kopertę oraz 18-mm pasek. Więcej szczegółów na razie nie podano, ale debiut jest kwestią kilku najbliższych tygodni. Cena pewnie będzie nieco niższa i wyniesie poniżej 300 euro.

Jakie inne nowości wprowadzi to urządzenie? Możliwe, że żadnych. Jeśli czekacie na przykład na wersję z modemem LTE oraz eSIM, co zapewni łączność bez smartfona, to będziecie musieli poczekać dłużej. OnePlus wyjaśniał jakiś czas temu, że bierze to pod uwagę. Takie rozwiązanie może jednak pojawić się dopiero wraz z modelem 3R, co warto mieć na uwadze.

