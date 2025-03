Samsung Galaxy Watch 8. Jakie nowości wprowadzi nowy smartwatch?

Samsung Galaxy Watch 8 to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Kiedy go zobaczymy i jakie nowości wprowadzi ta generacja zegarka? Smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 z pewnością mają szanse wnieść rozwiązania znane ze starszych modeli, z których firma zrezygnowała w zeszłorocznych modelach.

Samsung Galaxy Watch 8 to smartwatch, którego premiera powinna odbyć się w okolicy połowy 2025 r. Koreańczycy już pracują nad kolejną wersją własnych zegarków z Wear OS. Jakie nowości wprowadzą te urządzenia? To pytanie zadaje sobie wielu fanów marki. Zobaczmy, co już wiemy o planach producenta.

Kiedy premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch 8

Zacznijmy od samego debiutu tych urządzeń w ofercie. Spodziewamy się, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 zadebiutują w połowie 2025 r. Pewnie nastąpi to w lipcu, bo wtedy powinna odbyć się premiera składanych smartfonów Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Nowe zegarki z Wear OS uzupełnią portfolio produktów.

Samsung Galaxy Watch 8 powinien zadebiutować w dwóch rozmiarach. Będą to edycje z kopertami 40 oraz 44 mm. Ceny powinny ponownie zaczynać się od 349 euro, ale na razie to nic pewnego. Wraz z tymi zegarkami może pojawić się wariant Ultra 2. generacji. Nie wiadomo, czy w planach jest wersja Classic.

Zegarki mogą wprowadzić porzucone funkcje

Nowe smartwatche Koreańczyków mają szansę wprowadzić funkcje, które producent porzucił przy okazji 7. generacji. Pierwszą z nich jest wsparcie dla PowerShare. Odpowiada ona za możliwość doładowywania baterii zegarków z użyciem zwrotnego ładowania smartfonów.

Drugie z rozwiązań, to obrotowy pierścień. Firma pozbyła się tej funkcji i zastąpiła ją czymś innym. Wielu fanów marki wierzy jednak, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 wprowadzą ją ponownie. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 8 z 5G i funkcjami AI

Wiemy, że Apple w kolejnej generacji zegarka z serii Ultra planuje wprowadzić łączność z sieciami 5G. Obecnie stosuje się modemy LTE. Smartwatche Samsung Galaxy Watch 8 zadebiutują przed urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka i Koreańczycy mogą chcieć ubiec rywala w implementacji tej funkcji lub też… zdecydują się na to tylko w wersji Ultra.

Sporo mówi się również o tym, że firma jest coraz bliższa sfinalizowania prac związanych z nieinwazyjnych glukometrem. Taka funkcja pozwoli na sprawdzanie poziomu cukru bezpośrednio z nadgarstka. Nad podobną technologią pracuje również Apple.

Oczywiście wraz z zegarkami Samsung Galaxy Watch 8 możemy spodziewać się nowych funkcji AI. Dokładne plany producenta w tym zakresie nie są na razie znane, ale z pewnością pojawią się nowe opcje, które pozwolą wykorzystać możliwości smartwatchy w jeszcze większym zakresie.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne