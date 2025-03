Xiaomi Watch S4 z ceną. Nowy smartwatch będzie dostępny w Polsce

Xiaomi Watch S4 to nowy smartwatch, który wkrótce będzie dostępny w Polsce. Ile ma kosztować ten zegarek? Do sieci przedostała się cena Xiaomi Watch S4 w euro. Na tej podstawie możemy spróbować zgadnąć, ile zapłacimy za ten sprzęt w kraju. Specyfikacja techniczna smartwatcha również nie skrywa przed nami tajemnic.

Xiaomi Watch S4 to nowy smartwatch, który jakiś czas temu debiutował w Chinach. Wkrótce kupimy go także w Polsce. Debiut zbiegnie się w czasie z flagowcem 15 Ultra. Tymczasem do sieci wyciekła cena w euro. Ile zapłacimy za nowy zegarek?

Cena Xiaomi Watch S4 i przypuszczalna kwota w Polsce

Cena smartwatcha Xiaomi Watch S4 została ustalona w Europie na poziomie 179 euro. Zegarek dostrzeżono w ofercie jednego ze sklepów z elektroniką w Chorwacji i stamtąd pochodzą te informacje. Ile zapłacimy w Polsce? Kwota w złotówkach nie jest znana, ale mamy swój typ.

Polska cena Xiaomi Watch S4 zostanie pewnie ustalona na poziomie 749 złotych. Czy tak będzie, to przekonamy się na dniach. Już 2 marca, bo wtedy ma odbyć się premiera nowych produktów marki na terenie Europy. W tym fotoflagowca 15 Ultra z potężnym aparatem peryskopowym.

Wiemy, że nowy smartwatch będzie dorzucany w ramach przedsprzedaży smartfona. Będzie to więc całkiem atrakcyjny prezent. Do wyboru będą dwa kolory koperty – jasnoszary oraz ciemnoszary.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 debiutował w Państwie Środka już niespełna pół roku temu. W Europie musieliśmy poczekać do teraz. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego smartwatcha? Ta nie porywa, ale też warto mieć na uwadze, że to tańszy zegarek, a nie model z półki premium.

Zegarek ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 2200 nitów, co ułatwi korzystanie z urządzenia nawet w dużym nasłonecznieniu. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.3. Nie zabrakło także wsparcia dla GPS.

Nowy smartwatch oferuje liczne funkcje z zakresu śledzenia aktywności i zdrowia. Xiaomi Watch S4 obsługuje ponad 150 trybów sportowych. Następnie mamy opcje monitorowania pulsu, poziomu natlenienia krwi, snu czy stresu. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie zgodnej z 5 ATM. Nie brakuje również modułu NFC, co pozwoli na płacenie w sklepach za zakupy.

Zegarek nie pracuje pod kontrolą platformy Wear OS firmy Google. Producent zdecydował się na autorskie oprogramowanie w postaci HyperOS 2. Wbudowana bateria ma pojemność 486 mAh. Marka deklaruje, że na jednym naładowaniu urządzenie jest w stanie pracować nawet do 15 dni (typowe użytkowanie). Podczas korzystania z funkcji AoD czas ten spada do około 5 dni. Gadżet ma wymiary 47,3 × 47,3 × 12 mm i waży 44,5 g.

