AirTag 2. Nowy lokalizator Apple z przybliżoną datą premiery

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, który ma zadebiutować jeszcze w 2025 r. Kiedy to nastąpi? Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale w sieci pojawiły się informacje obejmujące przybliżony termin. Wygląda na to, że lokalizator AirTag 2 pojawi się w ofercie Apple w drugim kwartale tego roku. Jakie nowości wprowadzi?