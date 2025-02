OnePlus Watch 3R z Wear OS w drodze. Jakie nowości wprowadzi smartwatch?

OnePlus Watch 3R to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli firmy. Przy okazji wiemy, jakie pewne nowości może wprowadzić zegarek OnePlus Watch 3R względem poprzednika. Wśród nich jest m.in. mniejszy model smartwatcha.

OnePlus Watch 3R to kolejny smartwatch marki, który ma zadebiutować jeszcze w 2025 r. Za nami premiera ostatniego zegarka firmy z platformą Wear OS, który jest dostępny również w Polsce. Jego cena w kraju została ustalona na 1499 złotych. Być może jednak warto wstrzymać się z zakupami, bo w drodze jest kolejne edycja.

Nowy smartwatch OnePlus Watch 3R jeszcze w 2025 roku

Skąd wiemy, że marka chce wprowadzić na rynek nowy smartwatch z Wear OS? Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił dr Leo Zhang, który pełni funkcję szefa działu badawczo-rozwojowego Laboratorium Zdrowia. Zrobił w wywiadzie dla Wearable, gdzie potwierdził, że firma pracuje nad mniejszą wersją zegarka.

Oczywiście nie ujawnił jego nazwy, ale biorąc pod uwagę dotychczasową nomenklaturę producenta, to możemy być niemal pewni, że sprzęt trafi na rynek pod nazwą OnePlus Watch 3R i wiemy, że ma to nastąpić jeszcze w 2025 r. Oczywiście bardziej przybliżonego terminu na razie nie ma. Na tego typu informacje jest zbyt wcześnie.

Obecna generacja smartwatcha marki jest dostępna wyłącznie w rozmiarze 46 mm. Zhang przyznał, że w przypadku małych nadgarstków i tutaj w szczególności wspomina o kobietach, jest on zbyt duży. Dodał jednak, że firma ma w planach rozwiązanie tego problemu i nastąpi to jeszcze w tym roku.

Jakie nowości wprowadzi OnePlus Watch 3 z Wear OS

Oczywiście przedstawiciel marki jest dosyć powściągliwy w kwestii nowości, których możemy spodziewać się wraz z zegarkiem OnePlus Watch 3R, ale dał pewne wskazówki. Sam rozmiar, czyli mniejsza edycja zegarka, to nie wszystko. Zheng wspomina również o pewnym braku w obecnej generacji, co marka też chce naprawić.

Mowa o wbudowanym modemie LTE z obsługę eSIM, co zapewni łączność z sieciami komórkowymi. Smartwatch OnePlus Watch 3R powinien być dostępny także w takiej wersji i to pozwoli na komunikację bez potrzeby łączenia z telefonem. Przedstawiciel firmy dodał jednak, że to prostsze zadanie do zrealizowania w porównaniu do opracowania mniejszego modelu. Dużą rolę odgrywa tutaj bateria, która będzie mniejsza i może nie spełnić standardów zakładanych przez producenta związanych z czasem pracy na jednym naładowaniu.

Na więcej szczegółów związanych z zegarkiem OnePlus Watch 3R trzeba będzie jeszcze poczekać. Specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, bo jest na to zbyt wcześnie. Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery, która zapewne odbędzie się w drugiej połowie 2025 r.

