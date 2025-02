OnePlus Watch 3. Cena w Polsce i specyfikacja smartwatcha

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera ma miejsce dziś. Tymczasem jeden z polskich sklepów nie wytrzymał i uruchomił ofertę. W ten sposób cena OnePlus Watch 3 w Polsce przestała być tajemnicą. Znana jest także specyfikacja techniczna smartwatcha oraz jego funkcje. Co oferuje nowy zegarek?

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się dosłownie za chwilę. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do samego debiutu. Wiemy już, ile wynosi cena w Polsce. Przy okazji za sprawą jednego z polskich sklepów z elektroniką do sieci przedostała się specyfikacja techniczna zegarka.

Cena OnePlus Watch 3 w Polsce

Polska cena smartwatcha OnePlus Watch 3 została ustalona na poziomie 1499 złotych, co udało mi się dostrzec w ofercie jednego z polskich sklepów z elektroniką. Urządzenie dostępne będzie w jednej konfiguracji sprzętowej i jego przedsprzedaż zapewne ruszy już za chwilę.

Do wyboru są dwa kolory obudowy. Pierwszym jest wariant z czarną kopertą i paskiem. Druga wersja to zielona. Przedsprzedaż będzie prowadzona także na stronie sklepu internetowego producenta. Jak dobrze wiemy, w tym przypadku klienci mogą liczyć na pewne bonusy i zniżki. Z pewnością przed podjęciem decyzji zakupowej warto sprawdzić różne oferty oraz wybrać najlepszą z nich.

W zestawie z zegarkiem OnePlus Watch 3 znajduje się pasek wykonany z tworzywa sztucznego w jednym z dwóch z kolorów oraz stacja ładowania. Urządzenie ma wymiary 46,6 × 47,6 × 11,75 mm i waży 81 g.

Specyfikacja smartwatcha OnePlus Watch 3 i funkcje

OnePlus Watch 3 to smartwatch, który wprowadza różne udoskonalenia względem poprzednika. Specyfikacja techniczna obejmuje 1,5-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Urządzenie zamknięto w kopercie o rozmiarze 46 mm, którą wykonano ze stali nierdzewnej. Wyświetlacz pokryto szkłem szafirowym o grubości 1,25 mm.

Nowy zegarek z Wear OS pracuje pod kontrolą układu Snapdragon W5 z koprocesorem BES 2800. Na uwagę zasługuje również bardzo pojemna bateria. Jej rozmiar to 631 mAh i producent deklaruje, że na jednym naładowaniu smartwatch ma działać nawet przez pięć dni. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68, a więc jest odporna na wodę i pył. Zegarek ma także moduł NFC, który pozwoli m.in. na płacenie za zakupy w sklepach.

Smartwatch OnePlus Watch 3 spełnia też kryteria normy MIL STD-810H. Wbudowane funkcje obejmują śledzenie ponad 100 różnych trybów sportowych, precyzyjną nawigację GPS czy dostęp do usług Google, w tym portfela i płatności elektronicznych. Nie brakuje też funkcji zdrowotnych i tutaj wymienia się monitorowanie tętna, EKG, sprawdzanie poziomu tlenu we krwi oraz samopoczucia psychicznego, temperatury nadgarstka, jakości snu i wieku naczyniowego.

