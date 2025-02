AirPods Pro 3 z funkcją z Powerbeats Pro 2. Co nowego szykuje Apple?

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, na które czeka wielu użytkowników. Co nowego tu znajdziemy? Jedną z nowych funkcji będzie rozwiązanie zaimplementowane w modelu Powerbeats Pro 2. Niestety, premiera słuchawek AirPods Pro 3 nie odbędzie się w krótkim czasie, a dopiero za kilka miesięcy.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które mają wprowadzić różne nowości. Jedna z nowych funkcji zostanie zapożyczona z zapowiedzianych we wtorek Powerbeats Pro 2. Informacje na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki na temat produktów z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego się pojawi?

Słuchawki AirPods Pro 3 z funkcją z Powerbeats Pro 2

Słuchawki bezprzewodowe Powerbeats Pro 2 mają funkcję, która umożliwia mierzenie tętna. Wykorzystano tu optyczny sensor LED-owy, który wykonuje ponad 100 pomiarów na minutę i w ten sposób jest w stanie określić puls użytkownika. Podobne rozwiązanie ma trafić do AirPods Pro 3. Nie wiadomo jednak, czy będzie to identyczna funkcja lub też bardzo zbliżona.

Gurman dodał, że słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 nie zadebiutują w krótkim czasie. Ma to nastąpić najwcześniej za kilka miesięcy. Dobrą okazją będzie wrześniowa premiera iPhone’ów 17. Dokładne plany Apple związane z tym produktem nie są jednak znane.

