OnePlus Watch 3 z datą premiery. Smartwatch z Wear OS i kapitalną baterią

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch z Wear OS, który zostanie wprowadzony do oferty w pierwszym kwartale 2025 r. Została podana data premiery i zegarek zobaczymy za kilka dni. Pod obudową smartwatcha znajdzie się kapitalna bateria, która sprawi, że OnePlus Watch 3 ma zaoferować nawet 5 dni pracy na jednym naładowaniu.

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch z Wear OS, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Urządzenie zadebiutuje w ofercie jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r., a więc zgodnie z oczekiwaniami. Producent postanowił jednak nie czekać do marcowych targów MWC i zegarek zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu!

Data premiery OnePlus Watch 3 z Wear OS

Firma przerwała milczenie i została podana data premiery. Smartwatch OnePlus Watch 3 zostanie zaprezentowany już 18 lutego o godzinie 14:00. Chętni już teraz mogą dołączyć do grona subskrybentów. W ten sposób można uzyskać zniżkę w wysokości aż do 80 euro.

Przy okazji można będzie powalczyć o smartwatcha OnePlus Watch 3 lub ostatniego flagowca z numerkiem 13 w ramach specjalnego konkursu. Cena zegarka nie jest znana, ale spodziewajmy się, że wyniesie około 350 euro. Ponadto producent przygotował inne atrakcje.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup nowego zegarka z Wear OS, będą mogli otrzymać słuchawki bezprzewodowe o wartości do 199 euro. Natomiast dla studentów przygotowano dodatkowe 10 proc. zniżki. W przypadku opcji wymiany będzie można obniżyć cenę o kolejne 30 euro.

Smartwatch OnePlus Watch 3 ze świetną baterią

Kompletna specyfikacja techniczna nowego zegarka, a być może dwóch, bo w przeciekach pojawiał się także model Pro, nie jest na razie znana. Smartwatch OnePlus Watch 3 ma jednak dostać kapitalną baterię, która w trybie inteligentnym ma zapewnić nawet do 5 dni pracy. W przypadku urządzeń z Wear OS jest to świetny wynik.

Wiemy, że wspomniana bateria ma pojemność aż 631 mAh. To naprawdę dużo. Marka certyfikowała także inny model, gdzie jest mniejszy akumulator o pojemności 345 mAh.

Smartwatch ma okrągłą tarczę i na jednym z jej boków umieszczono dwa przyciski, co mogliśmy zobaczyć już na renderach. Jeden z nich jest płaski, a drugi to cyfrowa koronka. Ramka jest wykonana z tytanu, a wyświetlacz został pokryty szkłem szafirowym. Producent stawia na trwałość, co podkreśla w materiałach promocyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że smartwatch OnePlus Watch 3 ma pracować pod kontrolą platformy Wear OS, to spodziewajmy się procesora Snapdragon W5 Gen 1. Zegarek ma także modem LTE z obsługą eSIM, wbudowany GPS oraz moduł NFC, co pozwoli m.in. na dokonywanie płatności za zakupy w sklepach. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale pewnie poznamy je jeszcze przed planowaną na przyszły tydzień premierą.

źródło: OnePlus