Xiaomi Watch S4 z ceną w Europie. Ile ma kosztować smartwatch?

Xiaomi Watch S4 to nowy smartwatch, który wkrótce będzie dostępny w Europie. Ile ma kosztować ten zegarek i na jakie wydatki powinniśmy szykować się w Polsce? Rąbka tajemnicy w tej sprawie ujawnia nam cena Xiaomi Watch S4 w euro. Wiemy również, jakie wersje smartwatcha kupimy na terenie Starego Kontynentu.

Xiaomi Watch S4 to smartwatch, który debiutował kilka miesięcy temu. Na razie w Chinach, ale wkrótce kupimy go także w Europie i również w Polsce. Ile ma kosztować nowy zegarek marki? Nie jest to już tajemnicą. Oczywiście na naszym rynku trzeba będzie zapłacić więcej niż w Państwie Środka.

Cena Xiaomi Watch S4 znana

Smartwatch Xiaomi Watch S4 w Chinach debiutował za 999 juanów (ok. 555 zł). Cena w Europie będzie wyższa. Smartwatch ma kosztować 159 euro. To daje nam niespełna 670 zł. Ile zapłacimy w Polsce?

Polska cena nowego smartwatcha nie jest na razie znana, ale prawdopodobnie będzie to około 699 zł. Możliwe, że oferta na start będzie nieco atrakcyjniejsza, ale o tym przekonamy się z czasem. Data premiery nie została ujawniona, ale możliwe, że urządzenie pojawi się w ofercie w Europie na początku marca. Wraz z flagowcem 15 Ultra, którego spodziewamy się podczas barcelońskich targów MWC 2025.



















Wiemy jednak, że do wyboru będą trzy wersje Xiaomi Watch S4, które będą różniły się pomiędzy sobą wyglądem. Dwa z nich to zegarki z klasycznym designem z jasnym lub czarnym paskiem, który jest wykonany z tworzywa sztucznego. Ostatnia edycja jest bardziej sportowa i ma ciemnoszarą kopertę oraz podobny pasek. Poszczególne warianty sprzętu możecie obejrzeć na renderach w załączonej galerii.

Specyfikacja smartwatcha Xiaomi Watch S4

Smartwatch Xiaomi Watch S4, który trafi do Europy oraz Polski, będzie podobny do modelu z Chin. Specyfikacja techniczna zegarka jest w zasadzie identyczna. Urządzenie ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Wyświetlacz zaoferuje również bardzo dużą jasność maksymalną na poziomie 2200 nitów. Gadżet zamknięto w wodoszczelnej obudowie, która zapewnia ochronę do 5 ATM.

Pod obudową znajduje się spora bateria o pojemności 486 mAh. Wiemy, że nowy smartwatch na jednym naładowaniu ma zaoferować nawet 15 godzin pracy. Niestety w globalnej wersji nie znajdziemy systemu Wear OS, a prostsze oprogramowanie marki. Na pokładzie jest Bluetooth 5.3, głośniczek i mikrofon, co pozwoli na prowadzenie rozmów.

Xiaomi Watch S4 ma również wbudowany moduł NFC, co umożliwi m.in. na płacenie za zakupy bezpośrednio z zegarka. Paski będą regulowane w zakresie 140-210 milimetrów. Urządzenie ma współpracować z telefonami z Androidem 8.0 i nowszymi wersjami lub iPhone’ami, które mają zainstalowany iOS 12 lub jeden z późniejszych systemów Apple. Nie zabrakło także GPS-u.

