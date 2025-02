OnePlus Watch 3 blisko. Firma uruchamia Laboratorium Zdrowia

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch marki, którego premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem producent zapowiedział Laboratorium Zdrowia. To nowa inicjatywa obejmująca zdrowie. Możemy się spodziewać, że OnePlus Watch 3 skupi się na funkcjach z zakresu monitorowania parametrów użytkowników.

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Wiele wskazuje na to, że jego premiera odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Zdaje się to potwierdzać sam producent, który uruchomił inicjatywę o nazwie Laboratorium Zdrowia. Co to takiego?

Laboratorium Zdrowia przed premierą smartwatcha OnePlus Watch 3

Plotki mówią o tym, choć producent ich nie potwierdza, że premiera OnePlus Watch 3 odbędzie się na początku marca. Wtedy odbędą się targi MWC 2025 w Barcelonie. Tymczasem marka startuje z nową platformą o nazwie Laboratorium Zdrowia. Firma poinformowała o tym fakcie w komunikacie prasowym.

Mając ciągle ewoluującą wizję zdrowszej przyszłości, globalna marka technologiczna OnePlus z radością ogłasza wielkie otwarcie nowego Laboratorium Zdrowia, zlokalizowanego w Guangdong w Chinach. Nowy, najnowocześniejszy obiekt o powierzchni 4840 m2 został stworzony, aby napędzać rozwój przewodniej technologii zdrowia i dobrego samopoczucia. Ta przełomowa inicjatywa stanowi długoterminowe zaangażowanie OnePlus w technologię noszoną i znaczący krok naprzód w kierunku zdrowszej przyszłości, poprzez pionierskie badania i rozwój technologii pomocniczych. Dr Zijing Zeng, kierownik Laboratorium Zdrowia, podkreśla, że ​​rozbudowa placówki stanowi znaczący kamień milowy.

Smartwatch OnePlus Watch 3 ma monitorować zdrowie

Już poprzednie zegarki marki miały różne funkcje zdrowotne. Smartwatch OnePlus Watch 3 ma wprowadzić je jeszcze na wyższy poziom i w ten sposób zapewnić użytkownikom więcej opcji. W drodze jest m.in. możliwość wykonania prostego badania EKG. Rozwiązanie to znamy z produktów konkurencji i wiemy, że pojawi się także w nowych zegarkach Chińczyków. Wiadomo to za sprawą aktualizacji aplikacji OHealth, w której doszukano się informacji o takiej funkcji. Tam również znaleziono wzmianki dotyczące pomiaru temperatury na nadgarstku.

To oczywiście nie wszystko, bo nowe smartwatche firmy (pamiętajmy, że w drodze jest również model Pro) zapewnią dużo funkcji z zakresu monitorowania zdrowia, aktywności oraz samopoczucia użytkowników. Niedawno nowe zegarki marki mogliśmy zobaczyć na zdjęciach.

Spodziewajmy się, że w smartwatchach OnePlus Watch 3 producent rzeczywiście postawi duży nacisk na funkcje zdrowotne, które odegrają dużą rolę marketingową. Oficjalna zapowiedź powinna odbyć się na początku marca, podczas barcelońskich targów MWC 2025 i wtedy poznamy więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: OnePlus