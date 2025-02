Xiaomi Smart Band 10 w drodze. Wcześniej nowa opaska Huawei

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska marki, której premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2025 r. Wygląda jednak na to, że konkurencja chce ubiec firmę. Jeszcze przed Xiaomi Smart Band 10 ma pojawić się nowa opaska Huawei. Wiele wskazuje na to, że debiut gadżetu może odbyć się jeszcze w tym kwartale.

Xiaomi Smart Band 10 to nowa opaska, która jest w przygotowaniu. Kiedy odbędzie się jej premiera i co już wiemy o tym urządzeniu? Sprzęt jakiś czas temu został dostrzeżony w postaci nazw kodowych. To oznacza, że marka przygotowuje się do wprowadzenia gadżetu na rynek, na co jednak jeszcze trochę poczekamy.

Kiedy premiera Xiaomi Smart Band 10?

Nowa opaska Xiaomi Smart Band 10 trafi do oferty pewnie po około roku od debiutu poprzedniej wersji. Miało to miejsce w lipcu. Jednak kolejna odsłona tego popularnego gadżetu może pojawić się nieco szybciej, bo jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Wynika to z faktu, że tak było w przypadku wcześniejszych opasek marki.

Wiemy, że opaska Xiaomi Smart Band 10 będzie dostępna w dwóch wersjach. Niedawno dostrzeżono dwa modele urządzenia, które ukrywają się pod nazwami kodowymi M2456B1 oraz M2457B1. Jedno z nich to wariant z modułem NFC.

Szczegóły związane ze specyfikacją techniczną nowej opaski czy jej funkcji nie są na razie znane. To informacje, które powinniśmy poznać bliżej rynkowego debiutu. Spodziewajmy się różnych udoskonaleń, które sprawią, że urządzenie będzie jeszcze lepsze.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że premiera Xiaomi Smart Band 10 najpierw odbędzie się w Chinach, jak to bywało przed laty. Nowa opaska z czasem trafi również do oferty w Europie, ale nastąpi to później. Względem debiutu w Państwie Środka na Starym Kontynencie trzeba będzie pewnie poczekać kilka tygodni dłużej.

Przed Xiaomi Smart Band 10 nowa opaska Huawei

Wygląda na to, że jeszcze przed premierą Xiaomi Smart Band 10 zobaczymy podobne urządzenie konkurencji. To nowa opaska Huawei. Skąd wiemy, że jej debiut odbędzie się szybciej? Gadżet jest już certyfikowany i to pozwala nam sugerować, że pojawienie się tego sprzętu w ofercie jest nieodlegle.

Opaska Huawei Band 10 została dostrzeżona w wykazie malezyjskiego urzędu SIRIM. Znaleziono tam dwa modele, które ukrywają się pod nazwami kodowymi NOR-B29 oraz NOR-B19. Wiemy, że wśród funkcji nie zabraknie wodoszczelnej obudowy na poziomie normy IP68 czy modułu Bluetooth 5.3, który zapewni łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Ekran to 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 194 × 368 pikseli.

Nowa opaska Huawei może zadebiutować jeszcze przed końcem pierwszego kwartału 2025 r., czyli w marcu. Inne źródła wskazują na premierę w kwietniu lub maju. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

