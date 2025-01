OnePlus Watch 3 Pro. Nowy smartwatch z Wear OS pozuje na zdjęciu

OnePlus Watch 3 Pro to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiery spodziewamy się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. W sieci pojawiło się zdjęcie zegarka. Prezentuje onoe smartwatcha na żywo, a dokładniej jego protoplastę. Wiemy, że OnePlus Watch 3 Pro ma być w rzeczywistości przebrandowanym urządzeniem marki Oppo.

OnePlus Watch 3 Pro to nowy smartwatch, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że tak naprawdę będzie to przebrandowany zegarek marki Oppo. Mowa o jednym z modeli Watch X2, które w Chinach zadebiutują w lutym. Natomiast później w pierwszym kwartale 2025 r. spodziewamy się go również w Europie. Wcześniej mogliśmy zobaczyć rendery. Teraz mamy zdjęcie gadżetu.

Zdjęcie OnePlus Watch 3 Pro ujawnia design

Smartwatch Oppo Watch X2 dostępny będzie w dwóch wersjach. Podobnie będzie w przypadku zegarków OnePlus Watch 3. Jeden z nich ma otrzymać w nazwie dopisek Pro. Jak będzie wyglądało to urządzenie? Gadżet widać na poniższym zdjęciu.

Fotografia prezentuje jednego z dwóch nowych smartwatchy marki Oppo. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową OWW242. To samo urządzenie ma trafić do Europy jako OnePlus Watch 3 Pro. Pod obudową tego konkretnego modelu znajduje się duża bateria o pojemności aż 631 mAh. W tańszej edycji (która ma kryptonim OWW251) będzie to 345 mAh, czyli blisko o połowę mniej. Różnica jest spora.

Wiemy, że certyfikowane smartwatche pracują pod kontrolą platformy Wear OS. Oczywiście z modyfikacjami producenta. Zdjęcie ujawnia design z okrągłą kopertą. Na jednym z jej boków są dwa przyciski. Jeden jest płaski, a drugi to cyfrowa koronka. Urządzenie prezentuje się całkiem nieźle i widać pewne zmiany względem ostatniego modelu 2R.

Smartwatch OnePlus Watch 3 Pro z Wear OS

Nie jest tajemnicą, że marka nawiązała współpracę z Google i zdecydowała się na platformę Wear OS. W przypadku modelu OnePlus Watch 3 Pro nie będzie inaczej. Nowy smartwatch ma pracować pod kontrolą oprogramowania giganta z Mountain View.

Dokładna specyfikacja techniczna nowego zegarka nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że pod obudową, poza dużą baterią, znajdzie się procesor Qualcomma. Pewnie będzie to czip Snapdragon W5 Gen 1. Urządzenie zaoferuje również (poza Wi-Fi i Bluetooth) także modem LTE z obsługą eSIM. Nie zabraknie też modułów GPS oraz NFC.

Smartwatch OnePlus Watch 3 Pro powinien zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Wraz z tańszą edycją zegarka. Oficjalna premiera ma szansę odbyć się w trakcie barcelońskich targów MWC 2025, które mają miejsce w stolicy Katalonii na początku marca. Ceny nie są na razie znane. W przypadku droższego urządzenia pewnie nie będą niskie, co warto mieć na uwadze. Pozostaje wierzyć, że funkcjonalność oraz wykonanie będą to w stanie odpowiednio zrekompensować.

