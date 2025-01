OnePlus Watch 3 na zdjęciu. Choć to smartwatch Oppo

OnePlus Watch 3 to wyczekiwany smartwatch. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje jego protoplastę wraz z nową funkcją. Jest to zegarek marki Oppo, ale wiemy, że na międzynarodowe rynki trafi jako OnePlus Watch 3 i nastąpi to niedługo.

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch, na którego premierę nadal czekamy. Pewne plotki sugerowały, że zostanie on pokazany na początku stycznia 2025 r., wraz z nowymi smartfonami z serii 13. Tak się jednak nie stało. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie nowego zegarka Oppo. Dlaczego interesuje nas to urządzenie?

Smartwatch OnePlus Watch 3 to przebrandowany zegarem Oppo

Zacznijmy od tego, że przed nami premiera nowego smartwatcha Oppo z serii X2. W rzeczywistości to samo urządzenie (z pewnymi zmianami) trafi na rynek jako OnePlus Watch 3. To właśnie ten pierwszy gadżet pozuje na zdjęciu, które widać poniżej. Udostępnił je jeden z dyrektorów marki, Zhou Yibao.

Widzimy, że smartwatch Oppo Watch X2 otrzyma nową funkcję, którą zaprezentowano na zdjęciu. To pomiar ciśnienia krwi. Nie jest to nowe rozwiązanie i dla przykładu OnePlus zaimplementował je w poprzedniej generacji. Jednak w przypadku pierwszej marki będzie to nowość.

Przy okazji zdjęcie ujawnia nam wygląd zegarka, choć zamknięto go w specjalnej obudowie. Tarcza jest okrągła, a na jednym z jej boków znajdują się dwa przyciski – płaski oraz okrągły, którym jest cyfrowa koronka. Oppo wprowadzi to urządzenie do oferty w lutym 2025 r. Na dostępność w Europie poczekamy trochę dłużej.

OnePlus Watch 3 z premierą w marcu

Smartwatch OnePlus Watch 3 zostanie prawdopodobnie zaprezentowany jeszcze w tym kwartale. Możliwe, że nastąpi to w trakcie barcelońskich targów MWC 2025, które odbędą się w stolicy Katalonii na początku marca. Będzie to z pewnością dobrą okazją do premiery zegarka w wersji międzynarodowej. Tej samej, którą kupimy później także w Polsce.

Jakiś czas temu do sieci przedostały się rendery zegarka OnePlus Watch 3, które ujawniły planowane zmiany. Przyglądając się zdjęciu modelu marki Oppo można dostrzec podobieństwa. Dotyczy to boku obudowy i wyglądu wspomnianych przycisków. To tylko nam potwierdza, że sprzęt z Chin zostanie po prostu przebrandowany.

Nowy smartwatch nie będzie jedynym z nowych urządzeń marki Oppo, które planuje w niedługim czasie zapożyczyć firma OnePlus. Podobnie będzie w przypadku składanego smartfona Find N5. Jego premiera również ma odbyć się w lutym br. Z czasem sprzęt trafi na międzynarodowe rynki, ale już pod inną marką i nazwą – jako model Open 2. Nie nastąpi to jednak w krótkim czasie. W tym przypadku na debiut trzeba będzie prawdopodobnie poczekać kilka miesięcy, a nie tygodni.

