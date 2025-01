OnePlus Watch 3 Pro. Smartwatch też jako Oppo Watch X2

OnePlus Watch 3 Pro to nowy smartwatch marki, który został dostrzeżony w kodzie oprogramowania. Na wybranych rynkach zegarek będzie dostępny jako przebrandowany Oppo Watch X2. Wiemy, że smartwatch OnePlus Watch 3 Pro ukrywa się pod nazwą kodową WWE251 i pod taką samą niedawno znaleziono go na stronie FCC.

OnePlus Watch 3 Pro to jeden z dwóch nowych zegarków z Wear OS, które szykuje chińska marka. Dotychczas słyszeliśmy tylko o jednym urządzeniu, którego premiera ma odbyć się w 2025 r. Tymczasem w drodze są dwa nowe smartwatche. Jakby tego było mało, to sprzęt ma być przebrandowany na pewnych rynkach i sprzedawany jako Oppo Watch X2.

Smartwatch OnePlus Watch 3 Pro w kodzie OHealth

OnePlus Watch 3 Pro to nowy smartwatch, który został dostrzeżony w kodzie OHealth, która jest oficjalną aplikacją dla zegarków tej marki oraz Oppo. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową WWE251 i okazuje się, że jest już nam znane. Jakiś czas temu sprzęt pod takim kryptonimem dostrzeżono na stronie FCC.

Jeśli dobrze pamiętacie, to wtedy sądzono, że jest to nowy smartwatch OnePlus Watch 3 bez dopisku Pro w nazwie. FCC ujawniło dużą baterię, którą umieszczono pod obudową. Potem jednak do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Ta zakładała akumulator o mniejszej pojemności. Teraz wszystko staje się jasne.



Model z większą baterią (o pojemności 631 mAh) to OnePlus Watch 3 Pro. Zegarek z mniejszą to tańszy z dwóch smartwatchy, który trafi do oferty bez dopisku Pro w nazwie. Przy okazji dowiadujemy się, że na pewnych rynkach urządzenia będą sprzedawane pod inną marką.

OnePlus Watch 3 to także Oppo Watch X2

Kod aplikacji OHealth ujawnia nam, że na wybranych rynkach smartwatche z serii OnePlus Watch 3 będą sprzedawane jako Oppo Watch X2 (także w wersji Pro). Wskazują na to zapiski w oprogramowaniu, które prześwietlił serwis źródłowy. Przy okazji dowiadujemy się, że koperta ma rozmiar 46 mm.

Premiera nowych zegarków ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Są pewne przypuszczenia wskazujące na to, że smartwatche mogą zostać zaprezentowane przy okazji debiutu nowych smartfonów, czyli modeli 13 i 13R, które zobaczymy już w styczniu. Inne przecieki mówią o prezentacji w trakcie marcowych targów MWC 2025 w Barcelonie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

Wiemy, że nowy smartwatch OnePlusa otrzyma przeprojektowaną obudowę, co mogliśmy zobaczyć na renderach. Ekran to 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED-owy. Nowością ma być możliwość wykonania prostego badania EKG. Spodziewajmy się również procesora Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, co najmniej 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB miejsca na dane. Całość ma pracować pod kontrolą platformy Wear OS firmy Google. Kompletne specyfikacje techniczne nie są na razie znane.

