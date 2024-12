AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które otrzymają ciekawe funkcje. Firma eksperymentuje obecnie z różnymi rozwiązaniami. Są to czujnik temperatury czy sensor mierzący tętno. Premiery słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 3 spodziewamy się w 2025 r. Mogą pojawić się także inne nowości.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe, których spodziewamy się w przyszłym roku. Wiemy, że wprowadzą różne nowości. Nowe szczegóły obejmujące plany Apple dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino. Czego powinniśmy się spodziewać?

Słuchawki AirPods Pro 3 zmierzą tętno i temperaturę

Apple obecnie testuje różne rozwiązania, które bierze pod uwagę z myślą o implementacji w AirPods Pro 3. Nowe słuchawki bezprzewodowe firmy mają stanowić krok naprzód do celu, którym jest zapewnienie większej funkcjonalności obejmującej zdrowie. W drugiej generacji dodano niedawno test słuchu, ale producent chce pójść dalej.

Apple obecnie prowadzi różne eksperymenty związane z dodatkowymi czujnikami, które mogą trafić do nowych słuchawek bezprzewodowych. O części z nich słyszymy nie pierwszy raz, bo takie informacje pojawiały się już wcześniej. Pod uwagę brany jest sensor mierzący tętno oraz temperaturę. Gurman wspomina również zdawkowo o technologii do śledzenia szeregu pomiarów fizjologicznych.

Czy jednak pomiar pulsu rzeczywiście znajdzie się w AirPods Pro 3? W trakcie testów Apple zauważyło, że mierzenie tętna jest mniej dokładne w słuchawkach w porównaniu do smartwatchy z watchOS. Z drugiej strony pierwsze wyniki nie są aż tak daleko odbiegające od tych drugich.

Sam pomysł z sensorem mierzącym tętno zostanie wykorzystany także w innych słuchawkach. Mowa Powerbeats Pro 2, które mają wykonywać takie pomiary, a uzyskane w ten sposób dane będą trafiać do aplikacji Zdrowie na iPhone’ach. Urządzenie ma zadebiutować w 2025 r.

Kiedy premiera słuchawek Apple AirPods Pro 3?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 3. Pewne plotki, które pojawiły się niedawno, mówiły o tym, że Apple może je wprowadzić do oferty nawet w pierwszej połowie 2025 r. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się jednak druga połowa przyszłego roku. Wtedy pewnie trafiłyby do sprzedaży we wrześniu, wraz z nowymi iPhone’ami.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple mogą wnieść także pewne zmiany obejmujące design. Firma może chcieć odchudzić pudełeczko ładujące i case ulegnie zmniejszeniu. Ponadto w planach są ulepszenia obejmujące dźwięk. AirPods Pro 3 powinny „grać” jeszcze lepiej i pojawi się udoskonalone ANC, czyli technologia odpowiedzialna za wyciszanie hałasów z otoczenia. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

