OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Do sieci przedostały się pierwsze rendery zegarka. Ponadto pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Watch 3. Smartwatch otrzyma różne ciekawe funkcje. Wśród nich nie zabraknie możliwości zrobienia badania EKG.

OnePlus Watch 3 to smartwatch, który w przeciekach pojawia się coraz częściej. Mamy go zobaczyć w pierwszym kwartale 2025 r., choć raczej nie nastąpi to na początku stycznia, kiedy to odbędzie się globalna premiera smartfonów 13 i 13R. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery. Co na nich widać?

Rendery smartwatcha OnePlus Watch 3 i nowy design

OnePlus Watch 3 to smartwatch, który otrzyma nowe wzornictwo. Rendery ujawniają nam wygląd zegarka z przodu oraz zmiany, na które zdecydował się producent. Koperta zegarka została przeprojektowana. Na jednym z boków znajdują się dwa przyciski. Jeden jest płaski. Drugi to cyfrowa koronka, którą można obracać. Mechanizm mocujący dla pasków wygląda podobnie.

Ekran to okrągły wyświetlacz AMOLED-owy. Z informacji ujawnionych wcześniej przez FCC wynika, że będzie on miał przekątną około 1,43 cala, a więc zbliżoną do tego, która jest w modelu 2R.



źródło: Smartprix

Trzeba przyznać, że design smartwatcha OnePlus Watch 3 jest ciekawy i prezentuje się naprawdę dobrze. Przy okazji dowiadujemy się, że urządzenie otrzyma dwa kolory obudowy. Pierwszym jest srebrny, a drugim złoty odcień koperty. Warto dodać, że widoczne wyżej rendery nie pochodzą z materiałów prasowych producenta. Stworzono je na podstawie wyglądu prototypu zegarka.

Częściowa specyfikacja OnePlus Watch 3

Źródło podało także pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną nowego smartwatcha i jego funkcjami. Na uwagę zasługuje na pewno możliwość wykonania prostego badania EKG, które znamy z droższych zegarków innych marek. Z informacji ujawnionych wcześniej przez FCC wynika, że OnePlus Watch 3 ma także dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth i opcjonalnie ma być dostępny z modemem LTE.

Nowy smartwatch ma także dużą baterię. Serwis źródłowy wspomina o pojemności większej od 500 mAh. W rzeczywistości będzie to sporo więcej, bo aż 631 mAh. Sercem urządzenia ma być procesor Snapdragon W5 Gen 1, który ma być wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 32 GB miejsca.

Premiera smartwatcha OnePlus Watch 3 ma nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r. Możliwe więc, że zegarek zostanie zaprezentowany światu podczas barcelońskich targów MWC 25, które odbędą się w stolicy Katalonii na początku marca. Ceny nie są jeszcze znane. Możliwe, że będą zbliżone do poprzedniej generacji sprzętu. Z drugiej strony nie można wykluczyć ewentualnych podwyżek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Smartprix