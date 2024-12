AirTag 2 będzie lepszy. Lokalizator Apple otrzyma ważne zmiany i nowości

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, który trafi do oferty w 2025 r. Jakie zmiany oraz nowości wprowadzi to urządzenie? W sieci pojawiły się nowe informacje. Dowiadujemy się, że Apple AirTag 2 zapewni znacznie większy zasięg oraz precyzyjniejsze lokalizowanie. Stanie się to możliwe za sprawą czipu z iPhone’ów 15.