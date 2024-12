Apple Watch Ultra 3. Smartwatch otrzyma ciekawe nowości

Apple Watch Ultra 3 miał zadebiutować w tym roku. Tak się jednak nie stało i zobaczyliśmy tylko nowy kolor dla 2. generacji zegarka. Nowy smartwatch z watchOS 12 dla bardziej wymagających użytkowników pojawi się w 2025 r. Poznajemy pierwsze z nowości, których powinniśmy spodziewać się w tym urządzeniu. Co to za funkcje?

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 z ciekawą funkcją

Firma szuka rozwiązań, które zapewnią użytkownikom łączność ze światem w trudnych sytuacjach. Wraz z Apple Watch Ultra 3 pojawi się ciekawa funkcja i jest to jedna z kilku nowości, nad którymi obecnie pracuje gigant. Informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Gurman twierdzi, że w smartwatchu Apple Watch Ultra znajdzie się nowa funkcja, którą jest łączność satelitarna. Pozwoli to użytkownikom na wysyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Globalstar w momencie, gdy ci nie będą mieli dostępu do sieci komórkowych czy Wi-Fi.

Podobne rozwiązanie pojawiło się najpierw w iPhone’ach i zaprojektowano je z myślą o wysyłaniu powiadomień SOS. Wraz z iOS 18 funkcjonalność została rozszerzona.

Przy okazji dowiadujemy się, że Apple Watch Ultra 3 ma otrzymać modem łączności z sieciami komórkowymi od MediaTeka. To pierwszy raz, gdy gigant sięga po rozwiązania tej firmy. Zastąpią one starsze modemy Intela. Firma pracuje także nad własnymi modemami i najpierw znajdziemy je w iPhone’ach i tańszych iPadach. Do zegarków z watchOS trafią może za kilka lat.

Apple Watch Ultra 3 bez tej nowości

Gurman dodał, że firma opracowuje także inne nowości dla własnych smartwatchy. Wśród nich jest bezinwazyjny glukometr, który pozwoli dokonywać pomiaru cukru we krwi. To rozwiązanie, które to jednak nie znajdzie się w zegarku Apple Watch Ultra 3. W zasadzie nie wiadomo, kiedy to będzie gotowe, bo gigant napotyka tutaj różne przeszkody. W tym związane z regulacjami.

Smartwatche z watchOS 12 mogą jednak dostać inną nowość. Mowa o funkcji odpowiadającej za monitorowanie podwyższonego ciśnienia krwi. To rozwiązanie ma szansę być gotowe do wprowadzenia na rynek w 2025 r.

Apple Watch Ultra 3 oraz smartwache series 11 zadebiutują zapewne we wrześniu przyszłego roku. To oznacza, że ich premiera powinna odbyć się wraz ze smartfonami iPhone 17. Możemy być pewni, że wszystkie te urządzenia do momentu oficjalnej zapowiedzi będą obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

